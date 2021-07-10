Ехали на вызов, погиб командир отделения: что известно о ДТП с пожарной машиной под Хабаровском

Автоцистерна мчалась на вызов, но на высокой скорости влетела в кирпичный забор Фото: Прокуратура Хабаровского края

В селе под Хабаровском 9 июля двое пожарных погибли в страшном ДТП. Автоцистерна мчалась на вызов, но на высокой скорости влетела в кирпичный забор. Возбуждено уголовное дело, проводятся проверки, а ведомства скорбят о погибших товарищах.

Коллеги погибших скорбят по спасателям и выражают соболезнования родным и близким. Фото: Пожарные и спасатели Фото: Социальные сети

РОКОКВОЙ ВЫЗОВ

Машина 35 пожарной части 1 отряда Противопожарной службы управления по делам ГО и ЧС мчалась на вызов около 17:00 часов. Горело здание на Центральной улице в селе Ворнежское-2. В автоцистерне находилось четверо пожарных, среди них - командир 35 части.

Проверку организовала и краевая прокуратура Фото: Прокуратура Хабаровского края

По пути, по предварительным данным, у автоцистерны с шестью тоннами воды отказали тормоза. Пожарный «Урал» въехал в забор коттеджа, перевернулся и разрушился. Водитель служебной машины от удара погиб на месте, командира части пытались реанимировать - безуспешно.

В ДТП попала машина 35 пожарной части 1 отряда Противопожарной службы управления по делам ГО и ЧС. Фото: reporter.khv Фото: Социальные сети

На место прибыли спасатели и медики, которые деблокировали еще двух пожарных. Мужчины получили травмы разной степени тяжести, один госпитализирован. Жильцы дома, в чей забор врезался «Урал», не пострадали.

Возбуждено уголовное дело, проводятся проверки. Фото: reporter.khv Фото: Социальные сети

ПРОВЕРКИ

По факту ДТП с пожарной машиной региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Пожарные мчались на вызов около 17:00 часов. Фото: reporter.khv Фото: Социальные сети

- В ходе расследования будут установлены не только все обстоятельства совершенных преступлений, но также причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации, - прокомментировал Илья Гудков, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ.

Пожарный «Урал» въехал в забор коттеджа, перевернулся и разрушился. Фото: Пожарные и спасатели Фото: Социальные сети

Проверку организовала и краевая прокуратура. Ее ход взял на контроль прокурор Хабаровского района Михаил Дрожаченко.

По факту ДТП с пожарной машиной региональный Следком возбудил уголовное дело. Фото: Пожарные и спасатели Фото: Социальные сети

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил охраны труда и техники безопасности.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Выясняются обстоятельства случившегося, - сообщила «КП» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

В селе под Хабаровском 9 июля двое пожарных погибли в страшном ДТП Фото: Прокуратура Хабаровского края

«ТЯЖЕЛО ТЕРЯТЬ ТОВАРИЩЕЙ…»

Коллеги погибших скорбят по ушедшим спасателям и выражают соболезнования родным и близким.

В автоцистерне находилось четверо пожарных, среди них - командир 35 части Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Тяжело терять товарищей, с которыми бок о бок не раз приходилось бороться с огнем, спасть жизни людей. Память о мужестве, отваге, профессионализме преданных своему делу и долгу службы коллег останется в наших сердцах, - поделились спасатели из главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По пути, по предварительным данным, у автоцистерны отказали тормоза Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Тем, кто сейчас находится в больнице, скорейшего выздоровления, сил, терпения, - добавили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.