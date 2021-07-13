Первый поезд по новому мосту из ЕАО в Китай планируют запустить в конце августа

Объект готов на 83,3 процента, некоторые работы мешает провести паводок. Фото: аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Китай) практически готов к сдаче. Объект готов на 83,3 процента, некоторые работы мешает провести паводок. Мост планируют сдать в августе 2021 года, а вот с оснащением и прилегающей инфраструктурой придется подождать.

Строительство моста началось в 2016 году. Длина полотна - 2209 метров, 309 из них - на российской стороне. Возведение отечественного отрезка обошлось в девять миллиардов рублей. Во время строительства пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей. Например, было углублено русло реки с российской стороны.

- Остаются работы по укреплению опор. Материал готов, флот готов, люди готовы, ждем, когда сойдет вода. Всего на объекте 89 единиц техники и 380 человек. Первый поезд запустим ориентировочно в конце августа, - сказал Руслан Байсаров, председатель совета директоров ГК СК «Мост».

При этом оснастить объект оборудованием планируется к концу года.

- Это значит, что три месяца мост будет, а двигаться по нему будет затруднительно? […] Вы работу моста сможете обеспечить? - спросил Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

По словам ответственных за строительство людей, в работе будут задействованы дополнительные силы. В каком количестве - будет зависеть от загруженности моста.

- Я вам хочу простую вещь сказать: всю инфраструктуру надо сделать вовремя. Мне рассказывали про временные пункты, переходы и так далее. За простой моста по причине невозможности осуществлять контроль будут отвечать те, кто отвечает за строительство, - добавил Юрий Трутнев.

СПРАВКА «КП»

Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Через него в Поднебесную планируется перевозить железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары. На первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 миллиона тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан - Ленинск, грузооборот возрастет до 20 миллионов тонн в год.

Китай уже построил свою часть моста. В 2019 году завершилось соединение пролетов.