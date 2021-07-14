Стали известны подробности взрыва катера у Шантарских островов в Хабаровском крае

Предположительно на данном судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Фото: Предоставлено очевидцем

ЧП у Шантарского нацпарка обрастает новыми подробностями. Напомним, что 13 июля у архипелага в Охотском море взлетел на воздух катер с людьми на борту. Взрыв, предположительно, унес жизнь одного человека, еще один пропал без вести.

Катер Lamor 7500 с регистрационным номером РХТ 7522 стоял на якоре примерно в 170 метрах от берега. Его заметили рыбаки и при приближении ужаснулись: судно раскручено, на борту признаки только что потухшего пожара, команды нет. До ближайшей обитаемой территории - метеостанции на мысе Литке - около десяти километров.

Судовладельцем оказалось ФГБУ «Заповедное Приамурье». В эту организацию входит Шантарский нацпарк. По предварительной версии, катер перевозил топливо - больше тонны бензина и газовые баллоны. Перевозка легковоспламеняющихся веществ должна проходить со строгим соблюдением техники безопасности - к катастрофе может привести малейшая искра. По одной из версий, рвануть могли топливный бак, бензин и/или газовые баллоны из-за нарушений ТБ.

Выяснить обстоятельства случившегося предстоит группе из николаевской транспортной прокуратуры, которая пытается прорваться к месту трагедии. Добраться до него можно только на судне, однако возле Шантар до сих пор дрейфуют льдины, а синоптики на 14 июля передавали сильный дождь и ветер до 15-20 метров в секунду. Спасатели к операции пока не привлекались, поскольку еще не до конца ясны масштабы ЧП.

Точное число людей, которые находились на судне, пока также неизвестно. Информация основана на сообщениях очевидцев и данных, имеющихся у «Заповедного Приамурья». Ясно одно: взрыв был мощный, и трагедии избежать удалось вряд ли.

- Предположительно, на данном судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ «Заповедное Приамурье». Один человек погиб, местонахождение второго неизвестно, - прокомментировал Владимир Андронов, директор ФГБУ «Заповедное Приамурье». - В связи с отдаленностью места происшествия, отсутствием связи, информация о характере и обстоятельствах произошедшего будет представлена дополнительно по мере ее поступления.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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