Иномарку разорвало на части от удара об столб в Комсомольске. Фото: Komcity.ru

Жуткая авария в Комсомольске-на Амуре. Иномарка на полном ходу влетела в электрический столб. От удара машину разорвало на части. Подробности произошедшей аварии сообщили в ГИБДД Хабаровского края.

- По предварительной информации, установлено, что 33-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, позволяющую обеспечить контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил съезд с проезжей части и столкновение с электрической опорой, - сообщили в пресс-службе дорожного ведомства.

В машине в момент ДТП находились семь человек. Фото: Komcity.ru

В момент аварии в машине находились семь человек. Трое из них, включая водителя, скончались. Остальные в тяжелом состоянии госпитализированы. За их жизни сейчас борются врачи.

В социальных сетях ДТП уже активно обсуждают. Как рассказала очевидец происходящего Елена, первыми на помощь пострадавшим поспешили проходящие мимо люди.

Три человека погибли. За жизнь еще четырех борются врачи. Фото: Komcity.ru

Был ли владелец авто пьян, покажет экспертиза. Один из пользователей сети считает, что подобные аварии происходят из-за отсутствия элементарной культуры вождения.

- В Комсомольске вообще отсутствует какая-либо культура вождения. Такое впечатление, что одна быдлота за рулем. Все куда-то летят, обгоняют, подрезают, не пропустят лишний раз. Все в телефонах зависают во время езды. Ну а «синька» за рулем - это неистребимо,- пишет Сергей.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Игорь Приходько.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о самых громких ДТП, произошедших в Хабаровском крае с начала года.

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