12 погибших и десятки пострадавших: вспоминаем самые резонансные ДТП в Хабаровском крае за полгода

ДТП на трассе Хабаровск - Владивосток. Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

В обзоре «КП»-Хабаровск» - пять самых резонансных ДТП за последние полгода. В антирейтинг вошли дорожные происшествия с погибшими взрослыми и детьми. Некоторые аварии происходили по вине пьяных водителей.

Серьезное ДТП с погибшими произошло в Хабаровске 25 апреля на пересечении улиц Дзержинского и Амурского бульвара. Трагедия унесла жизни двоих местных жителей, кроме того, в происшествии пострадала девушка. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, по данным регионального ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда въехал в Renault KAPTUR. Водитель и пассажир кроссовера погибли на месте.

ДТП на Дзержинского. Фото: Дмитрий ВЛАСОВ

На трассе Лидога - Ванино в ночь на 1 мая опрокинулся автобус. В аварии погибли три человека, двое получили травмы различной степени тяжести. Всего в салоне транспортного средства находились 34 хабаровчанина. Отмечается, что водитель автобуса имеет стаж работы более 10 лет.

ДТП Лидога - Ванино. Фото: Социальные сети

Ребенок погиб в ДТП на трассе Комсомольск - Солнечный. Трагедия произошла 30 мая, прокуратура сразу же начала проверку по данному факту. По данным ГИБДД, водитель 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем Nissan AD и уехал в кювет. В результате мужчина допустил опрокидывание транспортного средства. На месте погибла девочка 2011 года рождения, есть пострадавшие несовершеннолетние.

ДТП пос. Солнечный. Фото: Прокуратура Хабаровского края

Subaru Impreza столкнулся с Toyota Vitz на трассе Хабаровск - Владивосток 20 июня. В аварии погибли четыре человека, в том числе и ребенок 2015 года рождения. Еще двое несовершеннолетних доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

ДТП пожарные Хабаровск. Фото: Прокуратура Хабаровского края

Буквально четыре дня назад - 9 июля произошло ДТП с участием пожарной автоцистерны. Сотрудники МЧС ехали на вызов и врезались в коттедж. Водитель погиб на месте, командира 35-й части пытались реанимировать, но безуспешно. Двое других пожарных получили травмы различной степени тяжести.

Ранее «КП»-Хабаровск» сообщала, что 12 июля пожилая женщина попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу. Женщина отделалась несколькими переломами.