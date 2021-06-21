Ехали к бабушке с дедушкой: пятеро человек погибли в жуткой аварии в Хабаровском крае

Смертельное ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток: число погибших увеличилось до пяти Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Выросло количество жертв лобового столкновения Subaru Impreza и Toyota Vitz. Напомним, что смертельная авария случилась 20 июня между Переяславкой и Зоевкой. Четыре человека погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице.

ВЫЖИВШИХ ВСЕ МЕНЬШЕ

По данным следствия, 27-летняя девушка за рулем Subaru Impreza выехала на встречку и столкнулась лоб в лоб с Toyota Vitz. До приезда скорой помощи умер 25-летний муж предполагаемой виновницы аварии. Сама девушка и ее семилетний сын доставлены в больницу.

Кроме того, погибли практически все пассажиры и водитель Toyota Vitz. Выжил только 15-летний подросток. Его доставили в краевую больницу. А 51-летний водитель, 72-летний пассажир и 6-летняя девочка из Вяземского района умерли на месте. По неподтвержденной информации, взрослые везли детей родственников к себе домой на каникулы.

Смертельное ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток: число погибших увеличилось до пяти Фото: Прокуратура Хабаровского края

Пока выжить удалось лишь детям 7 и 15 лет, а также предполагаемой виновнице ДТП. Стоит отметить, что водитель Subaru Impreza, во время аварии была трезвой. Однако водительский стаж девушки равен лишь одному году. Сейчас она находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

ГДЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ТАМ И НАКАЗАНИЕ

Правоохранителями уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Еще вчера на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района имени Лазо Максим Белов.

- На месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста. Также в ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В случае если состояние предполагаемой виновницы ДТП улучшится, ей может грозить до семи лет тюрьмы. Однако пока, идет расследование.

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