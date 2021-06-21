Уголовное дело возбуждено после ДТП с четырьмя погибшими в Хабаровском крае

Столкнулись Subaru Impreza и Toyota Vitz Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Следователи выясняют причины смертельного ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток, которое унесло жизни четырех человек. Напомним, что авария произошла 20 июня между Переяславкой и Зоевкой. Столкнулись Subaru Impreza и Toyota Vitz. Погибли трое взрослых и шестилетний ребенок.

Subaru Impreza мчал по трассе и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другим авто. Семилетний ребенок и 27-летняя водитель, которая стала, по версии следствия, виновницей аварии, госпитализированы. Муж девушки погиб.

В Toyota Vitz погибли пассажир, шестилетний ребенок и женщина. 15-летний пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- На месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста. Также в ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание – до семи лет колонии.