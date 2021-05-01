Трое человек погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Трагедия случилась около 2:00 часов ночи в 140 километрах от Лидоги Фото: Скриншот с видео

Страшное ДТП произошло в Хабаровском крае 1 мая 2021 года: опрокинулся автобус с пассажирами. Напомним, что машина ехала ночью по трассе Лидога-Ванино. В автобусе было 34 человека.

Трагедия случилась около 2:00 часов ночи в 140 километрах от Лидоги. Автобус №311 выехал на встречную полосу и упал в кювет. Трое пассажиров погибли, пострадали порядка десяти человек, в их числе двое подростков 18 и один ребенок шести лет.

- Двое человек находятся в тяжелом состоянии, у шестерых сочетанные травмы. Их доставят во вторую краевую больницу. На место аварии вылетел Ми-8 со спасателями и врачами на борту. Воздушное судно прилетит в Хабаровск ближе к обеду, тогда можно будет подробнее сказать о состоянии людей, - сообщил представитель минздрава Хабаровского края.

Еще 16 человек на попутках добрались до ближайшего кафе, в их числе - пятеро пострадавших. Двое травмированных доставили в рабочий поселок Ванино.

- На месте ДТП остаются два водителя и несколько пассажиров, которые оказывали помощь в эвакуации. Остальные пассажиры автобуса убыли самостоятельно с места аварии на попутном транспорте, - добавили в главке МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Обстоятельства страшного ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. После трагедии прокуратура организовала проверку.

- Организована проверка по данному происшествию, в ходе которой будет дана оценка организации безопасности перевозок пассажиров. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

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