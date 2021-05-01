Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Около 16 пассажиров добрались до соседнего кафе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура будет разбираться в страшном ДТП с автобусом, которое унесло жизни женщины и двоих девушек. Напомним, что в ночь на 1 мая машина улетела в кювет. Внутри находилось 34 пассажира, включая двоих водителей.

Трагедия случилась на 370 километре трассы Лидога-Ванино. Трое пассажиров погибли на месте, еще трое находятся в тяжелом состоянии, их забрал вертолет с врачами на борту. У шестерых травмы различной степени тяжести. Всего пострадало десять около десяти человек, в их числе - трое детей.

Около 16 пассажиров добрались до соседнего кафе. Здесь им оказали помощь медики из близлежащих сел. На место прибыли сотрудники ГИБДД и прокурор края.

- Выясняются обстоятельства случившегося. Организована проверка по данному происшествию, в ходе которой будет дана оценка организации безопасности перевозок пассажиров. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Известно, что шофер, который был за рулем в момент ДТП, имеет стаж вождения десять лет. Автобус принадлежит компании «Пять звезд».

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