Режим ЧС ввели после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Людей с наиболее тяжелыми травмами забрал вертолет со спасателями и врачами на борту Фото: Скриншот с видео

Режим ЧС межмуниципального характера введен в крае после страшной аварии на трассе Лидога-Ванино. Напомним, что рейсовый автобус упал в кювет. В этот момент внутри находилось 34 человека, трое погибли.

Трагедия произошла около 2:00 часов в 140 километров от Лидоги. Пострадали около десяти человек. Людей с наиболее тяжелыми травмами забрал вертолет со спасателями и врачами на борту.

- Будем вводить режим ЧС межмуниципального характера, что даст законные основания оказать материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Жертвами аварии стали 48-летняя женщина и две девушки 21 и 17 лет. Трое пассажиров получили тяжелые травмы, их доставили в Краевую клиническую больницу №2. Одна женщина находится в реанимации Ванинской центральной районной больницы. Вероятно, туда направят нейрохирурга.

На месте работают сотрудники ГИБДД, прокуратура организовала проверку.

В рамках режима ЧС межмуниципального характера предусмотрены компенсации пострадавшим: с легкими травмами – в размере 200 тысяч рублей, с травмами средней и тяжелой степени тяжести – 400 тысяч рублей. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Также, как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, пострадавшим пассажирам автобуса и родным погибших будут произведены страховые выплаты.

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