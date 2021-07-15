Лежал на земле без еды и воды: хабаровчанин пять дней ждал помощи в траве

Хабаровчанин и не подозревал, что следующие несколько дней проведет в траве без еды и воды Фото: Скриншот с видео

Валерий П. (имя изменено – прим. ред.) – пенсионер из Хабаровска, который вышел на улицу и без вести пропал. 62-летний мужчина ушел в неизвестном направлении и потерялся из-за проблем с памятью. Хабаровчанин и не подозревал, что следующие несколько дней проведет в траве без еды и воды.

Мужчина без вести пропал 7 июля в районе Овощесовхоза. Валерий забрел в лесополосу, где потерял ориентацию в пространстве. Сильно испуганный пенсионер нашел для себя единственно верный выход из ситуации – оставаться на одном месте и ждать помощи. Только спустя почти пять дней за дело взялись волонтеры, которые обнаружат Валерия в удручающем состоянии.

Душные дни, обильно сдобренные мошкой, и прохладные ночи с комарами тянулись для пенсионера бесконечно. Полчища гнуса не жалели Валерия, который дожидался спасения, сидя на голой земле в высокой траве. Изнуряющая жара забирала последнюю влагу из тела - воды и еды не было совсем.

Вечером пенсионер услышал приближающиеся голоса, но подать знак был уже не в силах. Бдительные волонтеры прочесывали район, заглядывали фактически под каждый камень, запускали в небо дрон и все же смогли отыскать Валерия в высокой траве. На операцию у добровольцев ушел один час.

- Кивните, если вы меня понимаете, - обращаются к мужчине добровольцы на кадрах с операции спасения.

Отсутствие еды и воды заметно сказалось на состоянии и самочувствии хабаровчанина. Мужчина предстал перед поисковиками истощенным, дезориентированным и слабым. Он не мог самостоятельно идти. Валерий был сильно искусан мошкой и комарами, особенно пострадали ноги. Эвакуировали пенсионера на носилках и передали врачам скорой помощи.

- Как передать эмоции поисковиков? Это счастье, что нашли живым. Мы всегда надеемся, когда выходим в поиск, что человек жив. Мы понимали, что шансов мало, но человек дождался помощи и мы надеемся, что он сможет восстановиться и окрепнуть, - рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Сейчас Валерий приходит в себя после пережитого стресса и восстанавливается в кругу семьи. Показаний к госпитализации у пенсионера не было.

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