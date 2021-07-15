Конец света: из-за жары в Хабаровске возникли перебои с электричеством Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчане оказались в невыгодном положении летом 2021 года. Пока на улице стоит пекло больше +30 градусов, единственным спасением на работе и дома для жителей краевой столицы является кондиционер. Но и тут не все так просто, как показала практика. Из-за выросшей нагрузки электричество отключается на целых улицах. А виной всему - сплит-системы.

ВСЕ ЭТО ВИДЕЛИ

Первые сообщения об участившихся случаях отключения света начали поступать в начале недели, как раз когда жара в Хабаровске перестала щадить всех и вся. Так, во вторник электричество отключилось в нескольких домах на улице Ленина и Серышева.

- Друзья, наверняка кто-то из вас уже столкнулся с тем, что дома нет света. Мы дозвонились до аварийной службы и разобрались, в чем дело. Оказывается, город начал активно использовать кондиционеры, и поэтому вырубает свет на целых улицах. Нам пообещали, что в ближайшее время с этим разберутся, и все у нас будет хорошо, - рассказал в соцсетях владелец крупной сети кофеен в Хабаровске.

Днем во вторник некоторые кофеманы Хабаровска остались без любимого напитка на несколько часов. Такая же ситуация произошла и во время одного из судебных заседаний в Центральном районном суде Хабаровска. Электроэнергии лишились и жители многоквартирных домов. Где-то последствия перенапряжения ликвидировали достаточно быстро, а некоторым пришлось подождать.

- У меня в квартире стал часто отключаться свет. Хватает работающих стиральной машинки и кондиционера, чтобы свет отключился. Перед этим счетчик начинает громко гудеть. При этом раньше такого не происходило, - рассказал «КП» хабаровчанин Денис Воронцов.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ ПРАВИЛЬНО

Одной из основных причин частых отключений электричества специалисты назвали именно увеличение нагрузки на сети из-за работающих кондиционеров.

- Все мы видим, что в Хабаровске стоит аномальная жара, и людям как-то нужно от нее спасаться, поэтому и увеличивается нагрузка на электрические сети. В том числе из-за работы кондиционеров в городе и происходят отключения электроэнергии, - рассказала «КП» Ирина Максимова, директор АО «Хабаровская горэлектросеть».

Большинство электрический сетей в Хабаровске было установлено еще в прошлом столетии, а тогда мало кто мог предполагать, что они будут использоваться по сей день, и оборудование может не выдержать.

- Потребители уже не могут, как раньше, сидеть под вентиляторами. В ситуации смогут разобраться только профессионалы. Управляющим компаниям необходимо проанализировать потребляемую мощность и обратиться в сетевые организации для увеличения мощности, чтобы мы могли предусматривать данную нагрузку и проводить реконструкцию своих сетей с заявленной мощностью, - добавила директор компании.

В случае очередного отключения электроэнергии хабаровчанам стоит обращаться в управляющие компании. Напоминаем, что в Хабаровск пришла субтропическая жара, которая продлится до конца недели.