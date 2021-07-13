Субтропическая жара продержится в Хабаровске еще неделю Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сложно не заметить, что краевая столица медленно, но верно начинает превращаться в Ташкент. Различие в том, что в Хабаровске температура воздуха поднимается не до +40 градусов. Однако из-за высокой влажности +31 градус в краевой столице ощущается и того хуже, чем +40 в столице Узбекистана.

- С усилением влияния гребня субтропического антициклона на большей части Хабаровского края, а также в соседней ЕАО на этой неделе ожидается установление знойной погоды. Температурный фон в течение семи дней в ночные часы повысится от +18 до +23 градусов. Днем под палящим солнцем воздух будет прогреваться до +29… +34 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В то же время на севере и в центре Хабаровского края прогнозируют ливни с грозами.

- Повышенный уровень влажности только усилит ощущение жаркой погоды, поэтому при нахождении на открытом воздухе необходимо соблюдать меры предосторожности: долго не находиться на солнце, пить достаточно жидкости, исключить большие физические нагрузки, пользоваться солнцезащитными средствами, - добавили синоптики.

В Хабаровске осадки могут пройти лишь в конце недели. Однако даже если дожди и пройдут, температурный фон от этого не изменится. По информации синоптиков, такая погода типична для июля в Хабаровске. Но все же температура на 2-4 градуса выше нормы.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Экстренное предупреждение: сильные ливни и ветер обрушатся на север Хабаровского края

Во власти непогоды окажутся три района региона (подробнее)

Жара в Хабаровске: что делать, если стало плохо

В последнюю неделю в Хабаровске царит наша обычная июльская погода - невыносимая духота, высокая влажность и плюс 30 на термометре (подробнее)