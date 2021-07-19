Собаки на крышах и разрушения: спасатели показали последствия наводнения в Хабаровском крае

Мощные потоки воды хлынули в населенные пункты и разрушали все на своем пути Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Верхнебуреинский район оправляется от наводнения, которое бушевало на прошлой неделе. Напомним, что из-за сильных дождей разлились местные реки. Мощные потоки воды хлынули в населенные пункты и разрушали все на своем пути. Из-за разгула стихии в районе ввели режим ЧС.

Вода постепенно уходит из поселков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

РАЗРУШЕН МОСТ, В ПОСЕЛКАХ ВОДА

Местные старожилы не припомнят наводнения такой силы, а специалисты говорят: «Что-то отдаленно похожее случалось здесь 40 лет назад». Даже в апокалиптичном 2013 году, когда захлебывалась половина Хабаровского края, Верхнебуреинский район вышел сухим из воды. От того некоторые оказались не готовы ко встрече «большой воды», особенно на своих участках.

Потоки воды смывали постройки с участков, топили дома, уносили имущество Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Потоп ворвался в поселки Ургал - 1 и Усть-Ургал с общим населением чуть больше 200 человек. Жуткие кадры сносящей все на своем пути стихии облетели всю страну. Потоки воды смывали постройки с участков, затопили десятки домов, уносили имущество и даже разрушили несколько пролетов моста через реку Ургал, отрезав от «большой земли» 1200 жителей Софийска и Шахтинского.

Имущество от «большой воды» местные жители прятали на чердаках. Туда же поднимали собак и котов. Десятки людей эвакуировали в пункты временного размещения, но нашлись и те, кто, несмотря на серьезную угрозу, твердо решили остаться в своих домах.

Пик наводнения пришелся на 16 июля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Некоторые люди не захотели уезжать и пережидали потоп на крышах домов. Они долго спорили со спасателями, которые настаивали на эвакуации. Говорили, что им будет спокойнее, если они сами проследят за тем, как идет паводок. Жалко им бросать дома, - рассказала «КП» местная жительница Евгения.

ЛАЮЩИЙ КАРЛОСОН

Пик наводнения пришелся на 16 июля, после стихия постепенно отступила. Вода ушла из поселков, оставив после себя разрушения и хаос. Бурлящие потоки натаскали на участки огромные деревья, вывороченные с корнями, мусор, уничтожили урожай. По населенным пунктам разбросаны теплицы, сараи, туалеты и другие хозпостройки (или то, что от них осталось).

Спасатели помогают просушивать дома, очищать участки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С чердаков некоторых домов лают собаки и любопытно высматривают коты. На покосившихся заборах развешаны насквозь промокшие вещи, во дворах сушатся шкафы и стулья. Местных жителей перевозят спасатели на лодках - в некоторых местах это до сих пор единственное средство передвижения.

Наводнение затопило десятки домов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС привозят людям воду, еду и медикаменты, помогают просушить дома и избавиться от мусора на участках. После полного схода воды специалисты начнут восстанавливать пять поврежденных автомобильных мостов и один участок внутрипоселковой дороги в рабочем поселке Чегдомын.

Из-за разгула стихии в районе ввели режим ЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПРОГНОЗ

На 19 июля уровень воды в Бурее составил 706 сантиметров - минус 37 сантиметров за сутки. Напомним, что в пиковый момент этот показатель составил 1014 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления - 800 сантиметров, опасного - 1100 сантиметров.

- Есть неблагоприятный прогноз о прохождении еще одного циклона. В период с 19 по 23 июля ожидаем серьезные осадки, которые тоже могут привести к осложнению уже сложившейся гидрологической обстановки. Спасатели будут находиться в Верхнебуреинском районе до окончания действия неблагоприятного прогноза, - сказал Виталий Дарчия, помощник начальника главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас в районе продолжает действовать режим ЧС. Свою работу начинают оценочные комиссии, которые устанавливают сумму ущерба от наводнения.