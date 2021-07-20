«Я хочу домой»: потерявшийся ребенок ночь прождал помощи в лесу в Хабаровском крае

Несколько групп «прочесали» поселки Переяславка, Гродеково, Могилевка Фото: Тимур ХАНОВ

«Я хочу домой» - эту фразу перепуганная девочка повторяла всю дорогу до дома. Живет малышка в одном из интернатов района имени Лазо. Восьмилетняя девочка без вести пропала из учреждения и почти сутки в полном одиночестве блуждала по лесу.

Марина (имя изменено - прим. ред.) исчезла поздно вечером 17 июля. Девочка смогла покинуть территорию интерната и забрела в лесополосу неподалеку. По предварительной информации, малышка попала в учреждение из-за сложной ситуации в семье и собиралась идти домой. Но девочка потерялась в пространстве, сильно перепугалась и не могла понять, что ей делать дальше.

Прохладная ночь тянулась для Марины бесконечно: безжалостные комары полчищами кусали за ноги, руки и лицо, а из-за росы насквозь промокла вся одежда. Девочка металась по лесу в поисках дороги. Еды и воды у малышки не было совсем.

На поиски ребенка выдвинулись полицейские и отряд волонтеров. Несколько групп «прочесали» поселки Переяславка, Гродеково, Могилевка - безрезультатно. Марину искали всю ночь, удача улыбнулась волонтерам под утро. Около 5:30 часов ребенка нашли в лесополосе в удовлетворительном состоянии. Малышка промокла, замерзла и была сильно искусана комарами.

- Поисковик ее взял на руки, а она крепко обняла его за шею и сказала: «Я хочу домой». Когда он нес ее в помещение интерната, она не хотела его отпускать и повторяла, что она хочет домой. Как будто помощи просила. Эта фраза маленькой девочки, которая так хотела домой за десятки километров, что в ночь ушла из интерната, не зная дороги. Эта фраза ребенка останется в сердце поисковиков как тоска, как жалость к ребенку, которого мы не можем защитить от сложной ситуации, в которой оказалась малышка помимо своей воли, - рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Сейчас Марина приходит в себя после пережитого стресса.

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