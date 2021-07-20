Жестоко пытали и требовали убить зятя: похитители из Комсомольска привязали друга к столбу и несколько часов истязали за долги

Мужчины посадили жертву в машину, привезли в здание и привязали к столбу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призрак лихих 90-х прочно укоренился в Комсомольске – некогда одном из самых криминальных городов страны. Рэкет, вымогательства, похищения - методы у местных криминальных элементов не новы и четко отработаны преступными предшественниками прошлого века. А причиной тому – деньги и алчность.

ПРОЦЕНТЫ ТИК-ТАК

История берет свое начало в 2015 или 2017 году - прийти к единому мнению у фигурантов уголовного дела не получается. Тогда Олег (все имена изменены – прим. ред.) занял у 49-летнего Максима и 29-летнего Антона 300 тысяч рублей на строительный бизнес. Мужчины договорились об условиях, согласовали расписку, ударили по рукам и разошлись.

Спустя несколько лет Максим и Антон пришли за долгом. Сумма с учетом процентов набежала приличная – 1,3 миллиона рублей. С требованиями заемщиков даже согласился суд, но Олег не спешил платить по счетам. Мужчина обратился за помощью к брату сестры – Сергею, а имущество – недостроенное здание в Комсомольске – переписал на другого знакомого.

Шурин решал проблему горе-зятя как мог. За несколько лет происходило многое: и драки, и поджоги машин. В итоге Сергею удалось договориться о снижении долга до 700 тысяч рублей. Часть займа собирались погасить недостроенным зданием, переписанным на знакомого. Финальное совещание назначили на 11 марта 2020 года в местном ресторане, однако не все стороны смогли прибыть на встречу.

«ЛИБО ТЫ, ЛИБО – ЗЯТЬ»

Максим и Антон решили действовать: они скрутили Сергея, «упаковали» в машину и отвезли в недострой, принадлежащий одному из киднепперов. Мужчину привязали к столбу и принялись истязать. В ход шли все методы: от железобетонных ударов руками и ногами по телу, до изощренного поджигания бороды. Сергея угрожали порезать ножом, забить до смерти, но мужчина не шел на уступки киднепперам.

На кон мужчины решили поставить не только долг, но и жизнь Олега. Причем убить родственника должен был именно Сергей. Четырехчасовые пытки и аргумент: «Либо ты, либо - зять» сломали жертву - шурин согласился на все условия похитителей и был отпущен.

УВЕРЕННЫЕ ОСУЖДЕННЫЕ

Убивать Сергей никого не собирался и сразу обратился в полицию. Оперативники задержали Максима и Антона, уголовное дело возбудили по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека». Во время суда мужчины не признавали свою вину, вели себя надменно и были уверены, что смогут выйти сухими из воды с помощью армии адвокатов. Но судьи решили иначе.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы 49-летнему подсудимому сроком на восемь лет и 29-летнему подсудимому – семь лет. Приговор в законную силу не вступил, - рассказала «КП» Татьяна Филиппова, старший помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре.

Вероятно, защита Максима и Антона будет подавать апелляционную жалобу на приговор.