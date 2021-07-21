«Неба не видно»: дым от катастрофических якутских пожаров душит север Хабаровского края

Едкий смог от природных пожаров в край принесли смещающиеся воздушные массы и западный ветер. Фото: nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

Огненные стены, оранжевое небо и десятки гектаров леса, уничтоженных пламенем - Республика Саха (Якутия) охвачена природными пожарами. Дым из горящего региона разносится на соседей, в числе которых Хабаровский край. 19 июля густой смог опустился на наш север, принеся с собой плохую видимость и стойкий запах гари.

В первые дни задымленность была сильной. Фото: Виктор Решетников

ЗАДЫХАЕМСЯ

- В первый день, когда дым пришел, неба не было видно, а «аромат» стоял такой, что выходить на улицу было невозможно, - как один рассказывают жители окутанных дымом районов.

Едкий смог от природных пожаров в край принесли смещающиеся воздушные массы и западный ветер. От дыма страдают ближайшие к горящей Якутии районы - Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Советско-Гаванский и Ульчский. Смог в населенных пунктах стоит уже несколько дней, превышения ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано.

. От дыма страдают ближайшие к горящей Якутии районы и регионы. Фото: ИСДМ Рослесхоз Фото: скриншот

В первые дни задымленность была настолько сильной, что из-за плохой видимости было решено отменить авиационное сообщение. Так, самолеты перестали летать в Аяне, где уже третий день ждет рейса домой съемочная группа «Планеты Тайги». Кстати, документалистам удалось снять лесной пожар, который, вероятно, добавил дыма в якутский смог над Хабаровским краем.

- Визуально сейчас не так много дыма, горизонтальная видимость километра два-три, вертикальная - тоже хорошая, местами видно голубое небо. Было сильнее, сейчас как будто дым рассеивается. И запах гари не особо чувствуется. Мы проехали в общей сложности километров 600, и нам совершенно случайно удалось запечатлеть пожар, который не тушили, и это очень печально. Три дня назад вернулись в Аян, не можем вылететь отсюда из-за задымленности. Грустная и печальная обстановка, - рассказал «КП» Виктор Решетников, создатель и руководитель движения «Планета Тайга».

Документалистам удалось снять лесной пожар в Аяно-Майском районе. Фото: Виктор Решетников

РЕЖИМ ЧС

Особенно сильно от едкого смога досталось населенным пунктам Николаевского района. Свою лепту в ухудшение экологической обстановки внес сложный лесной пожар, который вспыхнул в 14 километрах от села Чля. На утро 21 июля его площадь составила 3961 гектар.

- Возгорание в Николаевском районе находится в труднодоступной местности - там горы и болота. Пожар сложный с точки зрения его ликвидации - подойти к нему трудно. Угрозы населенным пунктам нет и не будет, за два-три дня мы планируем его локализовать. На месте работают 45 пожарных, выдвинуто около десяти единиц техники, группировку усиливаем, - прокомментировал «КП» Вадим Сабуров, глава комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края.

Из-за задымленности отменено авиационное сообщение. Фото: Виктор Решетников

Из-за сложного пожара с 20 июля в Николаевском районе ввели режим ЧС в лесах. Это значит, что здесь теперь нельзя разводить костры и посещать леса. Также во всех районах региона действует особый противопожарный режим.

Поджигателям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Если введен особый противопожарный режим, то санкция удваивается. Для частных лиц штраф составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для организаций - от 200 до 400 тысяч рублей.

ПРОГНОЗЫ

Местным жителям рекомендуют по возможности поменьше выходить на улицу. Фото: Виктор Решетников

Дым от якутской природной катастрофы пришел не только в Хабаровский край, но и на Колыму, и даже достал до Сахалина. Сейчас смог постепенно рассеивается, в некоторых ранее задымленных районах осталась дымка и легкий запах гари. Согласно прогнозам, полностью уйти дым должен к концу этой недели со сменой направления ветра.

Но радоваться рано: в Хабаровском крае долгое время господствуют высокие температуры, из-за которых и вспыхнули пожары в Якутии. Это значит, что и в нашем регионе не исключено бедствие.

- Дым из Якутии, вероятно, еще задержится в Хабаровском крае на какое-то время. С середины июля в регионе установилась сухая жаркая погода с высокими дневными и ночными температурами, которые сохранятся до конца месяца. Это будет способствовать усложнению пожарной обстановки, - сообщила Юлия Зайцева, синоптик отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Местным жителям советуют сократить время пребывания на улице, носить средства индивидуальной защиты, не заниматься спортом на открытом воздухе, плотно закрывать окна и двери.

СПРАВКА «КП»

Пожары в Якутии начались в начале июля из-за сухой погоды, которая держалась в регионе долгое время. На 21 июля в республике действуют более 200 возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 465 095,1 гектара. Горят особо охраняемые природные территории, в их числе - «Ленские столбы».

Якутские населенные пункты окутаны едким смогом. В республиканской столице было зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ. Пожары подбираются к дорогам.

С огнем в Якутии борются сотни пожарных, в том числе из Хабаровского края. Тушат пламя, сбрасывая воду с самолета и вызывая искусственные дожди.