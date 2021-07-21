Пьяная держала на балконе: уголовное дело возбудили на мать брошенного младенца в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горе-матери из Биробиджана грозит от одного года до трех лет тюрьмы за жесткое обращение с ребенком. Собственную проверку начала прокуратура ЕАО. Ранее к делу подключилось следственное управление следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

ГДЕ ТАКОЕ ВИДАНО!

По информации прокуратуры Еврейской автономной области, 20 июля в полицию поступила информация, что на балконе одной из квартир в доме №3 на улице Миллера в Биробиджане пьяная женщина удерживает младенца. Как позже выяснилось, мать ребенка в этот момент отсутствовала в квартире, а ее пьяная знакомая посчитала такую выходку оригинальной.

- Установлено, что мать шестимесячного ребенка со своим сожителем и 12-летним сыном находились в квартире у своей знакомой, где распивали спиртные напитки. После чего женщина с сожителем ушли и оставили ребенка у знакомой в квартире. Во время ее отсутствия хозяйка квартиры в сильном алкогольном опьянении стала через балкон второго этажа удерживать ребенка, создавая угрозу его жизни и здоровью. Происходящее увидел сосед и вызвал полицию, а затем поднялся в квартиру и забрал у женщины ребенка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Как подчеркивает пресс-служба СУ СК, подруга матери тоже не захотела долго сидеть с ребенком, поэтому попыталась с балкона второго этажа передать девочку 12-летнему братику. Ситуацию спас небезразличный сосед.

ДАМА С ОПЫТОМ

В ходе проверки уже удалось выяснить, что 33-летняя жительница Биробиджана с 2016 года состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел. Ее уже лишали родительских прав в отношении других детей, а также привлекали к административной ответственности за плохое воспитание.

Сейчас в органы профилактики переданы материалы дела. Женщину могут вновь лишить родительских прав в отношении младшей дочери. Кроме того, СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителем» и «Оставление в опасности». Статьи предусматривают как штраф, так и лишение свободы сроком до трех лет. На личный контроль дело взял прокурор области.

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