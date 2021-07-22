Выборы губернатора Хабаровского края 2021 не за горами Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы губернатора Хабаровского края 2021 не за горами. Процесс выдвижения претендентов на пост главы региона завершен, а это значит, что пришло время рассказать о тех, кто вступил в гонку за кресло в «белом доме». Все кандидаты на пост губернатора Хабаровского края 2021 - в нашем материале.

В выборах губернатора Хабаровского края 2021 примут участие восемь кандидатов. Все они - представители политических партий. По региональному закону, самовыдвиженцы не могут участвовать в гонке за кресло главы региона.

Теперь кандидатам на пост губернатора Хабаровского края 2021 предстоит пройти «муниципальный фильтр». Это значит, что претенденту необходимо собрать в муниципалитетах депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций. Срок - до 4 августа.

КАНДИДАТЫ И БИОГРАФИЯ

В избирательных бюллетенях на выборах губернатора Хабаровского края 2021 будут значиться восемь кандидатов:

- Микаел Альбертович Багдасарян (региональное отделение в Хабаровском крае политической партии Российская экологическая партия «Зеленые»).

О кандидате известно немного. Ему 50 лет, является руководителем организационно-производственного отдела общественной организации «Рост регионов». Был зарегистрирован в качестве ИП, которое ликвидировано в прошлом году.

В 2020-м баллотировался на должность главы Охотского района в качестве самовыдвиженца. Однако в регистрации было отказано, причина - несколько подписей были признаны недействительными.

Микаел Альбертович Багдасарян. Фото: избирком Хабаровского края

- Михаил Владимирович Дегтярев (Хабаровское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Российской Федерации);

Родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева с квалификацией «инженер». В 2005 завершил обучение по специальности «менеджмент». Через семь лет получил юридическое образование. В 2017 году прошел обучение по программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

С 2011 по 2020 годы занимал пост депутата Госдумы VI и VII созывов.

В 2020 году указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Женат, воспитывает четырех сыновей.

Михаил Владимирович Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

- Марина Евгеньевна Ким (региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Хабаровском крае).

Родилась 11 августа 1983 в Ленинграде. Окончила МГИМО, получила диплом специалиста по североамериканским исследованиям. Прошла курсы телеведущих в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения.

Телевизионную карьеру начала в 2004 году. Работала ведущей на телеканалах «РБК», «Россия», «Первый канал». Снималась в кино в картине «Серко», выступала режиссером и соавтором документальных фильмов о КНДР и освобождении Корейского полуострова Красной Армией.

Воспитывает двух дочерей и сына.

Марина Евгеньевна Ким Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Игорь Валерьевич Логвинов (политическая партия «Зеленая альтернатива»);

Родился 21 апреля 1974 года в Южно-Сахалинске. Трудовую деятельность начал в 1994 году после службы в пограничных войсках. В 2003 году заочно окончил Южно-Сахалинский институт права, экономики и информатики по специальности «юриспруденция».

Работал на разных должностях в коммерческих и муниципальных структурах. С 2016 года и по настоящее время занимает пост коммерческого директора ООО «ЭкоСити». В 2017 году избран депутатом гордумы Южно-Сахалинска пятого созыва, спустя два года переизбран в новый местный парламент. Является председателем постоянного комитета по регламенту и местному самоуправлению.

Женат, воспитывает сына.

Игорь Валерьевич Логвинов. Фото: избирком Хабаровского края

- Бабек Юсиф оглы Мамедов (региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Хабаровском крае);

О кандидате известно немного. Он - бизнесмен в сфере общественного питания. Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Является генеральным директором трех зарегистрированных в Хабаровске ООО: «Небо» (Строительство жилых и нежилых зданий), «Сфера» (Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), «Шанс» (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). В двух последних выступает учредителем.

Бабек Юсиф оглы Мамедов. Фото: избирком Хабаровского края

- Владимир Анатольевич Парфенов (региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

Сведений о кандидате крайне мало. Известно, что он занимает должность председателя правления реготделения «Партии пенсионеров».

Владимир Анатольевич Парфенов. Фото: «Партия пенсионеров»

- Петр Владимирович Перевезенцев (Хабаровское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»);

Родился 18 августа 1970 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил исторический факультет Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического института по специальности «учитель истории», затем получил экономическое образование.

Работал в школах и в администрациях Комсомольска и Комсомольского района. Избирался депутатом парламента Хабаровского края I и II созывов, работал на постоянной основе с 1996 по декабрь 2001 годов. Трудился в коммерческих структурах на разных должностях. Сейчас работает в ООО «СК Система» заместителем директора по строительству.

Женат, воспитывает дочь.

Петр Владимирович Перевезенцев Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Владимир Сергеевич Чернышов (региональное отделение в Хабаровском крае политической партии «Новые люди»).

Окончил Дальневосточный государственный гуманитарный университет, преподавал русский язык и литературу. С 2000 года и по настоящее время - главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век», является ее учредителем.

С 2012 по 2015 год работал председателем комитета по печати и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края. Сейчас - директор коммуникационной группы «Медиатехнологии».

Владимир Сергеевич Чернышов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Выборы губернатора Хабаровского края 2021 пройдут 17, 18 и 19 сентября. Досрочное голосование в регионе начнется за 20 дней до общекраевого дня голосования.

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