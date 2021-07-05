Выборы губернатора Хабаровского края 2021: кандидаты, как найти свой участок, отмена дня тишины

Всего в сентябре в Хабаровском крае пройдет 38 избирательных кампаний Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенью в Хабаровском крае пройдет самая жаркая выборная схватка – жители изберут нового губернатора региона. На желанный пост уже заявились семь кандидатов, которым предстоит пройти «муниципальный фильтр» и убедить народ голосовать именно за них. Кто участвует в предвыборной гонке, будет ли день тишины и как найти свой избирательный участок – «КП» отвечает на все вопросы о выборах губернатора Хабаровского края 2021.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАМ ГУБЕРНАТОРА ДОСРОЧНО?

Жители Хабаровского края последний раз выбирали губернатора в 2018 году. По закону, срок полномочий главы региона – пять лет. Путем нехитрого сложения можно определить, что следующие плановые губернаторские выборы должны были состояться в 2023 году. Однако в планы вмешались уголовные дела.

Напомним, что уже экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала в 2019 году задержали по подозрению в убийстве и организации убийств предпринимателей. Владимир Путин отстранил прежнего губернатора от должности и назначил временно исполняющего обязанности (врио) - Михаила Дегтярева. Поэтому и возникла необходимость досрочных выборов главы региона.

КАНДИДАТЫ И ДАТЫ

Пока для участия в выборах губернатора Хабаровского края 2021 выдвинулись семь кандидатов. Это врио главы региона Михаил Дегтярев (ЛДПР), Микаел Багдасарян (Российская экологическая партия «Зеленые»), телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), главный местный коммунист Петр Перевезенцев (КПРФ), журналист Владимир Чернышов («Новые люди»), председатель правления реготделения выдвинувшей его партии Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и бизнесмен Бабек Мамедов («Родина»).

До 16 июля они должны будут предоставить в региональный избирком заявления о согласии баллотироваться и другие документы. Затем кандидатам предстоит пройти «муниципальный фильтр». Это значит, что претенденту на губернаторское кресло необходимо собрать в муниципалитетах депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций. Срок – до 4 августа.

Кандидата в главы региона обязаны закрыть все счета за границей. Они не должны являться фигурантами уголовных дела, а все судимости необходимо погасить.

КОГДА ГОЛОСУЕМ?

Дата выборов губернатора Хабаровского края 2021 уже назначена местным парламентом. Голосовать жители региона будут с 8:00 до 20:00 часов три дня – 17, 18 и 19 сентября. Это связано с тем, чтобы дать возможность выразить свою гражданскую позицию как можно большему числу избирателей. Причем обработка бюллетеней начнется по окончании третьего дня. А вот дня тишины, который за сутки до «дня икс» запрещает любую агитацию, не будет из-за многодневного голосования.

Досрочное голосование в регионе начнется за 20 дней до общекраевого дня голосования. Обычно правом изъявить свою гражданскую позицию раньше пользуются жители отдаленных районов, метеостанций и экипажи судов. Пока число тех, кто будет голосовать досрочно, уточняется.

КАК НАЙТИ СВОЙ УЧАСТОК?

- В Хабаровском крае действует 744 избирательных участка. Будут образованы временные участки: для транзитных пассажиров на железнодорожном вокзале и в аэропорту региональной столицы. Есть потребность в создании участков на судах, которые в день голосования будут в плавании. Сколько их – будет понятно позже, - сказал Оярс Машков, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края.

Полный список всех избирательных участков в Хабаровске есть на сайте городской мэрии. Необходимо навести курсор мыши на вкладку «Администрация» и из выпадающего списка выбрать «Местное самоуправление». Затем ваш путь лежит на вкладку «Избирательная комиссия», где вторым пунктом значатся «Избирательные участки города Хабаровска». Там под одиноким разделом «Описание избирательных участков городского округа "Город Хабаровск"» скрывается нужный текстовый документ.

Еще один способ - зайти на сайт ЦИК России и кликнуть на вкладку «Избиратели». Здесь необходимо выбрать «Цифровые сервисы ЦИК России». Далее придется согласиться с условиями сайта и выбрать «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Избирательный участок можно найти по адресу места жительства или его номеру.

P.S.

Всего в сентябре в Хабаровском крае пройдет 38 избирательных кампаний. Помимо губернатора, пройдут выборы глав городов и сел, довыборы в Законодательную думу региона по транспортному одномандатному округу №6. Напомним, что в 2021 году свои полномочия досрочно сложил народный избранник Петр Емельянов.

В крае пройдет и федеральная избирательная кампания – выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва.

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