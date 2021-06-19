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Общество19 июня 2021 8:02

Телеведущая Марина Ким вступила в гонку за пост губернатора Хабаровского края

Ей предстоит пройти «муниципальный фильтр»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Телеведущая одного из федеральных телеканалов стала четвертым кандидатом на пост губернатора региона

Телеведущая одного из федеральных телеканалов стала четвертым кандидатом на пост губернатора региона

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Телеведущая одного из федеральных телеканалов стала четвертым кандидатом на пост губернатора Хабаровского края. Марина Ким подала соответствующие документы в избирком и официально вступила в гонку за кресло главы региона.

Кандидатуру телеведущей выдвинула социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Марине Ким предстоит пройти «муниципальный фильтр». Это значит, что кандидату необходимо собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

- Листы поддержки кандидата с иными документами, необходимыми для регистрации, должны быть представлены не позднее 4 августа 2021 года до 18:00 часов по местному времени, - сообщает избирательная комиссия Хабаровского края на своей странице в Instagram.

Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.