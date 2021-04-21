Сергей Фургал: последние новости на 21 апреля 2021 года

Пока Сергей Фургал лечился от коронавируса, на комсомольском сталеплавильном заводе «Амурсталь» разгорались страсти Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

«Комсомолка» продолжает следить за делом Сергея Фургала и публикует последние новости. Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. На 21 февраля стали известны подробности состояния здоровья экс-чиновника и о судьбе «Амурстали».

У Сергея Фургала 6 апреля диагностировали коронавирус. Бывшего губернатора с температурой 38 градусов госпитализировали из «Лефортово» в больницу другого СИЗО - «Матросская тишина». Две недели экс-чиновник находился под присмотром врачей. Через неделю состояние Сергея Фургала улучшилось, 21 апреля тест на ковид показал отрицательный результат. Однако, по словам адвокатов бывшего губернатора, арестанту придется провести на карантине еще две недели.

Пока Сергей Фургал лечился от коронавируса, на комсомольском сталеплавильном заводе «Амурсталь» разгорались страсти. Напомним, что металлургическим предприятием владеет ООО «Торэкс-Хабаровск». Четверть компании принадлежала Ларисе Стародубовой, бывшей жене арестованного экс-губернатора. С 14 апреля у нее осталось 0,003 процента предприятия.

- Раньше уставной капитал был 10 тысяч рублей, а 14 апреля его подняли до 79,5 миллиона рублей. Это означает то, что 25 процентов Ларисы Стародубовой стоили 2,5 тысячи рублей. Это 0,003 процента от 79,5 миллиона рублей. Доля Ларисы Стародубовой сейчас стоит не дороже чашки капучино, - рассказал в интервью сын арестованного экс-губернатора Антон Фургал.

Он также считает, что завод собираются продать бизнесменам из Китая, которые сделают на месте предприятия химическое производство. Представители «Амурстали» опровергли слова Антона Фургала.

- Данная информация не соответствует действительности. Это домыслы и плод воспаленного воображения человека, который данную информацию распространяет. Собственники завода вложили в предприятие уже более 1,5 миллиарда рублей только для погашения той финансовой дыры, которую оставила предыдущая команда управленцев. […] Разрабатывается комплексная стратегия развития предприятия на ближайшие три-пять лет, которая будет готова к лету текущего года. Нужно комплексно изучить и понять те направления, по которым должен развиваться завод. Оценить, с учетом всех факторов, наши сильные и слабые стороны, - говорится в заявлении Григория Фрейдина, генерального директора электрометаллургического завода «Амурсталь».

Напомним, что СК расследует дело о хищениях на «Амурстали». В нем проходят экс-гендиректор завода Сергей Кузнецов, юрист Николай Шухов и главный бухгалтер предприятия Галина Олейникова. По заявлению СКР, она и еще пятеро соучастников пытались похитить около 305 тысяч рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность завода. Группа обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Завершить начатое не удалось - действия были пресечены правоохранителями.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО

Адвокаты просят изменить экс-губренатору Хабаровского края меру пресесчения (подробнее)

«Я хочу сделать заявление»: Сергей Фургал сообщил о давлении и угрозах со стороны следствия

По данным правозащитников, следствие не дает экс-главе Хабаровского края общаться с адвокатами наедине (подробнее)

Сергей Фургал: последние новости на 25 марта 2021 года

Мы собрали последние новости об уголовном деле экс-главы Хабаровского края (подробнее)

Сергей Фургал назвал «психологической пыткой» запрет на переписку с родными

Экс-главу Хабаровского края оставили под арестом (подробнее)

Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение

Экс-глава Хабаровского края обвиняется по трем статьям уголовного кодекса (подробнее)

«Он ужасно зол»: Сергей Фургал планирует судиться с телеканалом за кличку «Доктор» и сюжет о криминальном прошлом

В репортаже его назвали членом ОПГ, из-за чего и разозлился экс-глава Хабаровского края (подробнее)

С бывшей жены и партнера арестованного Сергея Фургала взыскали 270 миллионов рублей

Речь идет о долгах ООО «Торэкс», частично принадлежавшего семье экс-главы Хабаровского края (подробнее)

Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?

Наш спецкор Владимир Ворсобин увидел изнутри - как устроен протест на Дальнем Востоке (подробнее)