«Я хочу сделать заявление»: Сергей Фургал сообщил о давлении и угрозах со стороны следствия

Последние новости по делу Сергея Фургала пришли из СИЗО Фото: Правительство Хабаровского края

Последние новости по делу Сергея Фургала пришли из СИЗО. Напомним, что бывшему губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. 28 марта правозащитники оставили экстренное сообщение: экс-чиновник хочет рассказать о творящемся с ним ужасе прессе.

- Что успел сообщить Фургал: на него оказывается колоссальное морально-психологическое давление со стороны следствия. Второе: он сказал, что у него по-прежнему нет возможности разговаривать с адвокатами. Семь дней в неделю к нему приходит следователь и не дает возможности общаться с защитниками конфиденциально. Фургал даже рассказал, что при попытке поговорить с адвокатами следователь начинает его прерывать, делает замечания и записывает в личное дело, что он не хочет знакомиться с материалами уголовного дела, - сказала Марина Литвинович, член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По словам правозащитницы, Сергей Фургал очень хочет сделать заявление для журналистов. После этих слов сотрудник СИЗО прекратил встречу и увел опального губернатора.

- Уходя, Фургал успел сказать: «Прошу передать моим адвокатам, что я очень хочу поговорить с журналистами и рассказать обо всем, что со мной происходит», - добавила Марина Литвинович.

Сын бывшего главы региона Антон Фургал сказал, что «очень обеспокоен этим заявлением». Он надеется, что один из адвокатов Сергея Фургала обратится в суд с жалобой «на то, что следователи требуют ознакомления у отца в выходные и давят на него».

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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