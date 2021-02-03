Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет России предъявил Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции, Напомним, что бывшему губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. Делал это экс-чиновник, по версии следствия, в составе организованной преступной группы. Причем Сергей Фургал, говорит обвинение, был организатором ОПГ.

Следствие считает, что ОПГ совершала убийства в 2004-2005 годах. Тогда едва не погиб бизнесмен Александр Смольский. Расстреляны два человека - предприниматель Евгений Зоря и экс-милиционер Олег Булатов.

- Собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах, - прокомментировали в Следственном комитете Российской Федерации.

ГРАНАТЫ В ГАРАЖЕ

Первой возможной жертвой Фургала, по версии следствия, стал 36-летний бизнесмен из Комсомольска Александр Смольский. Он занимался куплей-продажей лома металлов, в том числе, в Амурской области. В этой сфере у Фургала тоже был свой интерес.

Экс-губернатор вместе с Николаем Мистрюковым в том же регионе открыли новые пункты по приему металлолома. Фургал решил расширить бизнес, но дела шли не так хорошо, как ожидалось. Мешал бывшему чиновнику Смольский, который принимал металлолом по более высокой цене, тем самым создавал конкуренцию.

Следователи говорят о том, что Фургал с партнером решили вытеснить несговорчивого бизнесмена, который не хотел менять цену на товар. Партнеры надумали устранить конкурента, наняли исполнителя. Им оказался Марат Кадыров (сейчас задержан), который подбросил в гараж неломаемого бизнесмена две гранаты. Одна взорвалась рядом с воротами, вторая не сработала. Смольский остался жив, после выздоровления он все же снизил цены на металлолом.

ЗАКАЗ

После Смольского жертвами интересов Фургала и Мистрюкова, по словам СКР, стал предприниматель Евгений Зоря, который владел в Хабаровске двумя торговыми центрами. Бизнесмен отсудил корпус железобетонного завода, где базировалось предприятие по сбору лома металла, принадлежавшее экс-губернатору.

Судебные тяжбы шли долго и изнурительно. За день до вынесения окончательного решения Зоря был расстрелян из пистолета, когда вышел из машины. Следствие считает, что бизнесмена убили по указанию Фургала и Мистрюкова. Исполнителем в этот раз стал Андрей Палей (сейчас под стражей по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой»).

В обвинении говорится, что Палей внезапно поссорился с Зорей и застрелил его. Это он сделал для того, чтобы пустить следствие по ложному следу.

К слову, Фургал вместе с партнерами Мистрюковым и 46-летним Олегом Булатовым были подозреваемыми по делу об убийстве Зори из-за долго конфликта. Однако следователь прокуратуры прекратил прследование ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности. Убийство предпринимателя - главная статья в деле бывшего главы Хабаровского края.

РАССТРЕЛЯН ЗА ПОДОЗРЕНИЕ

Олег Булатов, судя по сообщению СКР, об убийстве Зори не знал, но подозревал своих компаньонов. Раньше бизнесмен работал в милиции, а после возглавлял компанию, которая поставляла металлолом на экспорт. Фургал и Мистрюков, как говорит следствие, опасались, что Булатов обратится в правоохранительные органы, и решили его «заказать».

Киллер дождался, пока Булатов загонит свою машину в гараж, а затем открыл огонь. Бизнесмена расстрелял возле дома все тот же Палей. Еще живым предпринимателя нашла маленькая дочка, которая вышла во двор после звуков выстрелов.От полученных огнестрельных ранений Булатов скончался на месте.

ЗАДЕРЖАНИЕ

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году во втором туре выборов. Задержали главу региона в июле 2020 года - сотрудники ФСБ «взяли» его в машине.

После Фургала перевезли в Москву, где отправили в СИЗО. Владимир Путин освободил чиновника от занимаемого поста главы региона по утрате доверия. Тем временем в Хабаровске и других городах Дальнего Востока начались несанкционированные акции в поддержку арестованного Фургала.

РАНЕЕ

СКР заявлял, что задержанный губернатор Хабаровского края может быть связан и с другими преступлениями - в том числе с исчезновением гендиректора компании «Стим» Эдуарда Кучинского. Он пропал 19 мая 1997 года.

Также Фургал, возможно, связан с убийством Романа Сандалова, который привозил металл на его предприятие. В 2004 году Сандалов попробовал вернуть себе лом, за который ему не заплатили, и был найден убитым из ружья «Сайга». При обыске у Фургала нашли патроны, аналогичные тем, которыми был убит Сандалов.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергею Фургалу предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

- Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности. Остальным участникам организованной преступной группы предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях, - добавили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Экс-главе региона грозит до пожизненного лишения свободы. Николай Мистрюков - главный свидетель в деле экс-главы региона.