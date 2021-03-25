Сергей Фургал: последние новости на 25 марта 2021 года

На 25 марта 2021 года известно, что защищать Сергея Фургала взялся известный адвокат, а сам экс-губернатор пожаловался на проблемы со здоровьем Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о Сергее Фургале пришли из СИЗО «Лефортово», где содержится экс-глава Хабаровского края. Напомним, что бывшему чиновнику вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 25 марта 2021 года известно, что защищать Сергея Фургала взялся известный адвокат, а сам экс-губернатор пожаловался на проблемы со здоровьем.

Новым адвокатом опального губернатора стал Сергей Гроза - защитник другого экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева. Напомним, что некогда видного на Дальнем Востоке политика обвиняли в растрате более 7,5 миллиона рублей «Роснефти». Суд признал его виновным, но наказание назначил условное.

После «дела Ишаева» Гроза сразу же взялся за Фургала. Сейчас адвокат знакомится с материалами и уже нашел нестыковку. Дело в том, что на имущество одного из фигурантов «дела Фургала» (кто он - не раскрывается) почему-то не был наложен арест. Это имущество успели продать и закрыть счета в банках.

- Адвокат обратился с жалобой к генеральному прокурору Краснову и руководителю ФСБ России Бортникову. Гроза просит изучить изложенные в данном заявлении факты, дать юридическую оценку и в случае выявленных нарушений привлечь соответствующих лиц к надлежащей ответственности, - написал в своем Instagram Антон Фургал, сын арестованного экс-губернатора Хабаровского края.

За решеткой Сергея Фургала навестили правозащитники. Они рассказали, что экс-чиновник по-прежнему лишен переписки и до сих пор не получил поздравительных телеграмм, в том числе - правительственных. На 8 Марта бывший глава региона сам отправил с десяток открыток, но через пару дней получил бумагу об их изъятии.

- Он акцентировал внимание на том, что фактически лишен возможности защищаться. На протяжении двух последних месяцев он не может встречаться со своими адвокатами наедине. Получается так, что каждый раз, когда появляется возможность, приходит следователь и слушает, - сказала Марина Литвинович, член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Также Сергей Фургал рассказал о том, что старается поддерживать свою физическую форму. На прогулке он всегда бегает в течение часа. Экс-чиновник сообщил, что теряет зрение из-за плохого освещения и постоянного чтения.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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