Суд в Москве признал экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева виновным в растрате более 7,5 миллиона рублей. Напомним, что, по версии следствия, бывший министр по развитию Дальнего Востока сдавал «Роснефти» помещение по явно завышенной цене через аффилированные с ним фирмы. Вместе с Ишаевым фигурантом дела стал экс-глава представительства нефтяной компании в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.«ЗОЛОТОЙ» ОФИСВиктор Ишаев – видный на Дальнем Востоке политик, особенно уважаемый в Хабаровском крае. Здесь его называют не иначе как «Хозяин» или «Папа», его фамилия вызывает трепет и наводит страх. Заслужил, считают многие, отдал службе краю 18 лет, а Дальнему Востоку и того больше. Политик построил себе блестящую карьеру в органах власти, затем ушел на пенсию в тихое местечко, где тоже стал не последним человеком. Кто бы мог подумать, что именно в уютной должности вице-президента «Роснефти» за Ишаевым придут люди в масках. Сам Виктор Иванович не ожидал.Пришли по душу бывшего губернатора Хабаровского края из-за растраты миллионов нефтяной компании. Махинациями, по версии следствия, экс-чиновник занимался с 2014 по 2019 годы. В ту пору Виктор Ишаев был советником предприятия в ранге вице-президента. В этой должности он курировал дальневосточное направление.Нефтяной гигант выбрал для размещения представительства близкий сердцу новоиспеченного вице-президента Хабаровск. Нужен был офис, который через подконтрольную ООО «Бейс» и сдал «Роснефти» Виктор Ишаев. Сумма контракта – более 13,7 миллиона рублей.«Бейс» владела зданием в историческом центре Хабаровска. 280 квадратных метров дома по улице Шевченко компания отдала в пользование предприятию. Аренда, как считает следствие, была завышена минимум на 100 тысяч рублей. Из-за этого нефтекомпания потеряла более 7,53 миллиона рублей. Директор местного представительства НК Геннадий Кондратов, по версии следователей, был соучастником аферы и ввел в заблуждение закупочную комиссию. Позже он подписал договор аренды.ОШИБОЧКА ВЫШЛАМарт 2019 года запомнился обысками в правительстве Хабаровского края. Силовики в масках заглядывали в «белый дом» в рамках «лесного дела» о хищении порядка десяти миллиардов рублей из бюджета РФ. Однако источники сообщали, что сотрудники ФСБ пришли побеседовать с одним из чиновников.В один из визитов оперативники наведались на восьмой этаж, туда, где обживал рабочее место замгубернатора по вопросам безопасности Владимир Хлапов. Он в бытность главенства Виктора Ишаева работал у него в охране. Позже стал доверенным лицом его сына – Дмитрия, бизнесмена, чьи интересы связаны с нефтеторговлей. Через некоторое время Владимир Хлапов становится директором ООО «Бейс», которую возглавлял до октября 2018 года. После вновь ушел в «белый дом».Параллельно с обысками в краевом правительстве силовики заглядывают в хабаровский офис НК. Через некоторое время молния: задержан Виктор Ишаев. Сперва все связали допрос экс-чиновника с «лесным делом», но позже все прояснилось. Бывшего дальневосточного полпреда «взяли» за сдачу офиса, причем сначала возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Экс-министра по развитию ДФО отправили под домашний арест.- Мне вменяют ущерб в пять миллионов рублей, но это лишь малая часть зарплаты... Чушь собачья, - сказал тогда на суде Виктор Ишаев.Представитель НК заявлял, что все материалы были переданы следователям. Представительство компании было решено ликвидировать. Источник сообщил, что Виктор Ишаев покинул пост вице-президента в 2018 году.ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ ПОД АРЕСТОМДочь Виктора Ишаева Юлия перевела на счет нефтяной компании порядка семи миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. Однако деньги не зачлись – обвинение посчитало, что финансовая операция было совершена не добровольно, а лишь для того, чтобы избежать заключения в колонию.Позже был наложен арест на счета Виктора Ишаева. По разным источникам, в банках у экс-губернатора Хабаровского края хранилось порядка девяти миллионов рублей, 500 евро, 13 тысяч долларов, 2000 иен и около 760 юаней.Следком переквалифицировал обвинение Виктору Ишаеву в июле 2020 года. Теперь бывшего министра по развитию ДВ вменяли растрату в особо крупном размере. Позже Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело было направлено в суд.ПРИГОВОРОбвинение требовало для бывшего губернатора семь лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Экс-директору представительства НК Геннадию Кондратову - четыре года колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей.Суд вынес решение по уголовному делу 17 февраля.- Приговором суда Ишаеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СК РФ.Суд учел возраст бывшего министра по развитию ДВ (ему исполнится 73 года), состояние здоровья и награды. Геннадия Кондратова приговорили к трем годам колонии условно и назначили штраф в 400 тысяч рублей.Экс-дальневосточный полпред свою вину не признал. Вполне вероятно, что защита Виктора Ишаева будет добиваться обжалования приговора.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:В Хабаровском крае ФСБ второй раз за 10 дней проводят обыски в правительствеВ здание правительства Хабаровского края уже второй раз за последние несколько дней нагрянули силовики в масках. 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