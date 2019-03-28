«Если задержали, значит, есть основания»: дальневосточные губернаторы о задержании Виктора Ишаева

Силовики в Москве задержали первого губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева. Политик с большой буквы, папа региона. Казалось, что он неприкасаемый, но оказалось, что это не так. За годы службы на Дальнем Востоке он встретился на жизненном пути многих людей, некоторые из них сейчас руководят регионами. Что они думают об аресте Виктора Ивановича – в материале «КП-Хабаровск».

Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве 00:00 00:00

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Эксклюзивный комментарий «Комсомолке» дал Сергей Фургал, действующий глава Хабаровского края. Он рассказал об обысках в правительстве региона и о задержании Виктора Ишаева.

- Да, мне также позвонили и сказали, что, вроде как, задержан Виктор Иванович Ишаев. Для меня это не просто новость. Я не понимаю, вообще, если честно… У меня даже нету не то, что представления, почему и как… Просто не представляю, не укладывается в голове… Виктор Иванович, насколько я знаю, живет в Москве, в 2009 году покинул пост главы Хабаровского края, и его задержание мне непонятно, если честно, - прокомментировал Сергей Фургал.

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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Губернатор ЕАО Александр Левинталь работал с Виктором Ишаевым практически с самого прихода последнего на пост главы Хабаровского края – в начале 90-х годов прошлого века. Занимал посты первого зампреда и министра, все, связанное с экономикой. В дальнейшем ушел в дальневосточное полпредство, главой которого впоследствии стал Виктор Ишаев.

Больше 20 лет Александр Левинталь и Виктор Ишаев проработали рука об руку.

- Мне сложно что-то комментировать по поводу ареста Виктора Ишаева, потому что не обладаю информацией относительно того, за что он задержан, и даже нет документального подтверждения этому. Да, мы совместно работали, но в моем присутствии никаких криминальных вопросов не поднималось и не обсуждалось. У нас были чисто деловые отношения – он был начальником, я – подчиненным и выполнял его указания. Подчеркну: никогда вопросов, связанных с нарушением законодательства, в рамках нашей работы не обсуждалось. Все было в правовом поле, и мне пока непонятны мотивы задержания. Наверное, у правоохранительных органов есть основания, просто так ничего не бывает, - рассказал корреспонденту «КП-Хабаровск» Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области.

Он отметил, что Виктор Ишаев обладал лидерскими качествами и инициировал много вопросов, полезных для края и округа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

- Например, его инициативой было достроить мост через Амур, который был в очень плохом состоянии, дорогу на Комсомольск, многие развязки. С его именем в Хабаровском крае много чего связано, и без наличия такой серьезной воли и целеустремленности сложно было бы достичь таких результатов. Мне он запомнился волевым, даже где-то достаточно жестким, требовательным, но именно это позволяло достигать высоких показателей. Этим качествам у него можно было бы поучиться, - отметил Александр Левинталь.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы связались с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Подробнее вы можете прочитать по ссылке.

- Олег Николаевич, вот только что появилась информация о задержании Виктора Ишаева в Москве... Вы же с ним хорошо знакомы?

- Да... Но только я не могу это комментировать, потому что не знаю никаких подробностей, может быть, это - какой-то фейк?

- Да не похоже... Вы с Виктором Ишаевым давно общались?

- Да, давно, конечно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/699728" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко, губернатор Приморья - о задержании Виктора Ишаева: «Может, это какой-то фейк? Я хорошо его знал - как полпреда президента. Он многое делал для нашего региона».Александр ГАМОВ

- Скажите, а вообще - Ишаев какое впечатление производил на вас - как на дальневосточника?

- Он долгие годы отработал в Хабаровском крае, работал губернатором успешно. Что могу сказать... Потом был полпредом, стремился развивать свой край и развивал его. Может, там есть какие-то нюансы свои... Нет, у меня - по работе с ним - вопросов никогда не было.

Свое мнение по резонансному поводу выразил и экс-губернатор Приморья и бывший замминистра регионального развития России Сергей Дарькин.

- Как вам работалось с Виктором Ишаевым - как главе региона?

- Ну, я был губернатором Приморья, он – главой Хабаровского края. В рамках взаимодействия мы контактировали, да, на различных советах и тому подобном.

- Когда он стал полпредом, вы уже не работали в Приморье?

- Да, я там уже не работал.

- А когда вы были замминистра регионального развития, вы же ездили в ДФО и с ним тоже общались?

- Нет, я туда не ездил. Не курировал эти вопросы.

- Я помню наше с вами интервью, как мы на вертолете летали, вы говорили, что нельзя лес разбазаривать. А от глав регионов что зависит в этом случае?

- Лес был же федеральной собственностью, распределение было федеральное. Я уже, честно говоря, не помню, давно это было, много времени прошло. От губернатора, конечно, тоже многое зависело. Но я уже не помню, в чьих это было полномочиях.

- Вы в свое время строили объекты к саммиту АТЭС, боролись с коррупцией. Скажите, если говорить об этом, правильно все это делается? Надо усиливать эту борьбу с коррупцией со стороны власти?

- Это пожизненная история. Власти во все времена боролись с этим. Поэтому ничего нового в этом нет. Это функция власти, которую надо исполнять.

- Спасибо.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края:

- О задержании Виктора Ишаева я узнал из новостей по телевизору. Разумеется, я был с ним знаком, но комментировать сложившуюся ситуацию и выдвигать версии я не намерен.

«Комсомольская правда в Хабаровске» ведет онлайн-трансляцию, где публикуется самая актуальная информация о задержании Виктора Ишаева. Свежие данные можно прочитать по ссылке.

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