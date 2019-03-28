2019-03-28T16:19:04+03:00
Политика

«Не укладывается в голове»: глава Хабаровского края Сергей Фургал о задержании Виктора Ишаева

«Комсомолке» первыми удалось дозвониться до действующего губернатора региона [видео, аудио, эксклюзив kp.ru]
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
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«Не укладывается в голове»: глава Хабаровского края Сергей Фургал о задержании Виктора Ишаева«Не укладывается в голове»: глава Хабаровского края Сергей Фургал о задержании Виктора ИшаеваФото: Александра ШОПЕНКО
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Сегодня, 28 марта, информационное пространство страны «разорвала» новость: задержан бывший губернатор Хабаровского края. Экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева допрашивают по делу о хищении десяти миллиардов рублей в лесной отрасли. «КП» удалось взять эксклюзивный комментарий у действующего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

- Действительно ли сегодня в правительстве Хабаровского края были обыски?

- Сегодня приходили структуры. Насколько я понял, разговаривали с руководителем службы безопасности в его кабинете. Никаких обысков, ничего подобного в правительстве не было. Ну, во всяком случае, мне об этом не известно.

- То есть ничего экстраординарного не происходило?

- Абсолютно. У нас каждый день что-то происходит, решаем какие-то вопросы. Силовикам нужно было зайти, они зашли, у нас всегда все открыто, мы ни от кого не прячемся, ничего не скрываем.

Задержание Виктора Ишаева

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- Я думаю, вы знаете о задержании Виктора Ишаева. Что можете сказать по этому поводу?

- Да, мне также позвонили и сказали, что, вроде как, задержан Виктор Иванович Ишаев. Для меня это не просто новость. Я не понимаю, вообще, если честно… У меня даже нету не то что представления, почему и как… Просто не представляю, не укладывается в голове… Виктор Иванович, насколько я знаю, живет в Москве, в 2009 году покинул пост главы Хабаровского края, и его задержание мне непонятно, если честно. Думаю, что что-то прояснится, что-то скажут. Поэтому пока ничего прокомментировать не могу, потому что сам не знаю ничего.

- Спасибо.

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«КП-Хабаровск» также удалось поговорить с другими губернаторами дальневосточных регионов, которые были знакомы и взаимодействовали с Виктором Ишаевым. Что они думают о задержании экс-главы края и бывшего полпреда президента в ДФО - читайте в эксклюзивном материале на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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