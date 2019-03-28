«Папа» Виктор Ишаев и его семья: чем прославились сын и внук бывшего губернатора Хабаровского края

«Я УСПЕШНЕЕ И БОГАЧЕ ВАС!»

Чуть больше года назад, 15 марта, в пятом часу утра движение на МКАД в районе Варшавского шоссе парализовало. Опрокинулся грузовик, из которого на дорогу вывалилось несколько тонн продуктов и алкоголя. Пробка растянулась на 10 километров. Массовое ДТП, в котором пострадало несколько автомобилей, устроил Игорь Ишаев (ему тогда было 23 года), внук Виктора Ивановича. Он мчался по трассе в люксовом Mercedes CLS на скорости более 200 км в час и не справился с управлением.

В больницу тогда попал приятель Ишаева, ехавший вместе с ним - Мурад Балакеримов. Оба дружат с печально известной московской «гонщицей» Марой Багдасарян.

Но по большому счету настоящая шумиха поднялась не столько из-за ДТП, сколько из-за реакции Игоря в соцсетях. Если выжать из него нецензурную брань, получится примерно такая мысль: «Не ...[нечего] мне стесняться! Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни, но вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее, богаче вас! Зависть так и прет! С....и! Кто вы все такие? Кто вложил это в ваш маленький мозг? Все ваши колкости и экскременты, брошенные в меня, пролетают мимо. Ждите, ..., в гости. И даже если вы прячетесь за замочком в соцсетях, это вам не поможет!».

Задержание Виктора Ишаева 00:00 00:00

На Ишаева-младшего после аварии завели уголовное дело, однако поскольку единственный пострадавший по нему — приятель Игоря, договорились по-дружески. Ущерб был возмещен, никто ни к кому претензий не имеет...

ЛЮБОВНЫЕ ТАЙНЫ

Едва легла пыль на историю мажора, как прогремела новая семейная драма. На этот раз под следствием оказался Дмитрий Ишаев, 45-летний сын Виктор Ивановича. У Дмитрия шестеро детей от разных браков. Все они живут с его тестем в Хабаровске. Как рассказал источник «КП», в прошлом году в ночь с 23 на 24 сентября Ишаев-средний принялся воспитывать 15-летнюю дочь. Тестю его методы не понравились и он вступился за девочку. Затем 63-летнего мужчину увезли в реанимацию хабаровской краевой больницы, а Дмитрия Ишаева на следующее утро задержали и доставили в районный суд. Статья вменялась серьезная, за нанесение тяжких телесных ему грозило до восьми лет тюрьмы. Следователи настаивали на том, что в СИЗО подозреваемому будет комфортнее, но суд отправил драчуна под домашний арест. Тесть поправился, и дело тоже решили полюбовно, по-семейному...

Так же трагические и покрытые тайнами истории происходили с женщинами Дмитрия Ишаева.

Сначала в 2009 году в Москве загадочным образом выпала из окна 13 этажа его 18-летняя сожительница Александра Гашилова. Дмитрий в это время был в этой квартире. А в 2016 году погибла в пожаре его законная жена Ольга. Экспертиза заключила, что случилось это из-за неисправной проводки. Обе смерти признали несчастным случаем.

ПО-СОСЕДСКИ

В трусах и на коньках

По людей знающих Виктора Ишаева — человек он простой, любит пошутить, как в народе говорят, "свой парень". Вот одна из историй, которую вспомнила жительница города.

- Мой муж бизнесмен, и вот решили мы купить квартиру в доме рядом со зданием правительства Хабаровского края. Договорились о цене с продавцом и тут началось что-то загадочное. Нас проверяли в полиции, ФСБ, и даже в Федеральной службе охраны. Почему, никто не объяснял. Мы были в шоке. Муж даже всерьез стал опасаться за свой бизнес, мало ли что произошло, вдруг кто отжать хочет. В конце концов "серьезные конторы" отстали, сделка состоялась. Мы въехали в квартиру, вещи разобраны, что-где — непонятно. Я готовлю обед и не могу найти соль. Думаю, пойду постучусь к соседям, попрошу. Дело-то житейское. Звоню в дверь напротив, она распахивается, а там - Виктор Иванович Ишаев. В трусах, майке и коньках! Я глаза вытаращила. А он мне - что удивляешься? Ни разу не видела как коньки разнашивают?

В итоге, сосед дал ей соль, а сама история стала семейным приданием.

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