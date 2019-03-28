Дружба со звездами шоу-бизнеса, машины класса «люкс» и дорогие курорты: как живет дочь задержанного Виктора Ишаева

Сегодня вся страна обсуждает одну из самых громких политических новостей Дальнего Востока за последние годы. По подозрению в мошенничестве в крупном размере в Москве задержали бывшего губернатор Хабаровского края и экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева. Как полагают следователи, политик с 2014 по 2017 заключил договор с нефтяной компанией по аренде помещения площадью 280 квадратных метров по завышенной цене. Вероятно, что в скором времени бывший губернатор вернется в родные края для проведения следственных мероприятий. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Дальневосточники знают о том, что Виктор Иванович не единственный Ишаев, который стал знаменитым. Слава, правда совсем другого рода, пришла и к его сыну Дмитрию, и к внуку Игорю.

БОГАТО И КРАСИВО

36-летняя дочь экс-полпреда Юлия, напротив, ни в каких криминальных делах замечена не была. Ее жизнь напоминает красивую сказку, потому что «золотой ребенок» ни в чем себе не отказывает, статус не позволяет. Юлия училась в Финансовой академии В Москве, до 2015 года работала начальником отдела в центральном аппарате Минэкономразвития РФ. Кроме того, была соучредителем ООО «Индиго сити групп». Сейчас компания уже ликвидирована. В то же время, как и принято столичной женщине, она прикупила салон красоты в Москве и является его совладелицей. Все под стать статусу папы, «папы» Хабаровского края.

juliya_jia Юлия с удовольствием позирует на камеру в роскошных нарядах.

В своем аккаунте в Instagram Юлия охотно делится результатами своих трудов. Снимки со звездами шоу-бизнеса, дорогие иномарки, светские тусовки, роскошные шубы, заграничные курорты, яхты – все, как на ладони. Заглянуть в этот мир может каждый, профиль в аккаунт дочери Виктора Ишаева открыт.

juliya_jia Если машины, то только класса "люкс".

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Юлия Ишаева - мама двоих детей. Живет в четырехкомнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате. О муже дочери «Папы» Хабаровского края, как и о самом браке, известно мало - личную жизнь женщина держит за семью печатями. Однако известно, что у нее двое детей – Влад и Вероника.

juliya_jia Дочь задержанного Виктора Ишаева, Юлия Ишаева

С первым своим мужем Юлия развелась(при каких обстоятельствах и когда - неизвестно). Новым избранником стал 31-летний солист группы «Инь-Янь» Сергей Ашихмин. Об этом стало известно в 2014 году. Пара познакомилась годом ранее, а отношения у них завязались на дне рождения Юлии. Влюбленные даже вместе съездили на отдых в Дубай, а затем стали жить вместе.

juliya_jia Светские тусовки для Юлии - обычное дело, просто еще одна возможность продемонстрировать сое благосостояние.

В немногочисленных интервью Юлия восхищалась тем, как ее новый возлюбленный хорошо наладил контакт с детьми.

По некоторым данным, в собственности дочери бывшего губернатора Хабаровского края имеются земельный участок площадью в 1650 квадратных метров, жилой дом — 313 квадратных метров, квартира — больше 213 квадратных метров, гараж — почти 16 квадратных метров, а также автомобили «Порше» и «Феррари».

juliya_jia Юлия Ишаева привыкла жить в роскоши и отдыхать на дорогих курортах

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