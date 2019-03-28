2019-03-28T16:09:48+03:00
Общество

Первый глава Хабаровского края Виктор Ишаев стал фигурантом уголовного дела – СК

Экс-полпреда президента в ДФО подозревают в хищении денег у «Роснефти» [видео, аудио]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Первый глава Хабаровского края Виктор Ишаев стал фигурантом уголовного дела – СКПервый глава Хабаровского края Виктор Ишаев стал фигурантом уголовного дела – СКФото: Борис КОКУРИН
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Первый губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан и допрошен в Москве. Политического тяжеловеса «и иных лиц» подозревают в хищениях мошенническим путем денег у «Роснефти».

Виктор Ишаев занимал пост вице-президента нефтяной компании в 2013-2018 годах. На это место он пришел сразу после того, как Владимир Путин снял его должности полпреда на Дальнем Востоке-министра по развитию ДФО. Но из округа Виктор Ишаев не ушел и курировал в компании дальневосточное направление.

Задержание Виктора Ишаева

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По версии следствия, с 204 по 2017 год Виктор Ишаев злоупотреблял и обманывал сотрудников и руководство нефтяной компании. В результате, он обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью более 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

- В настоящее время проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения, - прокомментировали в СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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