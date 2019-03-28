«Он был настоящим царем дальневосточной тайги»: что говорят о Викторе Ишаеве силовики девяностых

Начало девяностых годов в Хабаровском крае - время чрезвычайно криминальное. Человек, пришедший к власти, не мог с этим криминалом не взаимодействовать – рассказал на условиях анонимности «КП»-Хабаровск» собеседник в правоохранительных органах.

- Он был жестким, абсолютным властителем этой территории, настоящий царь дальневосточной тайги, - делится воспоминаниями собеседник. – Помню, у нас было совещание УВД края, пришел Ишаев, впереди шел его помощник. Виктору Ивановичу что-то не понравилось, он его очень грубо толкнул в спину, тот все ступеньки на наших глазах пересчитал – там такой авторитаризм был, неприкрытый!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

Известно об истории с несчастным сотрудником ГАИ, которого тот, как нашкодившего щенка, тыкал лицом в капот машины. Сколько он был у власти? Несколько десятков лет? Абсолютная власть развращает, здесь он мог позволить себе все, что угодно, человек берегов не видел, кто мог его остановить?

Много говорили о его связи с Джемом (криминальный король дальнего Востока, вор в законе), тот даже хвастался, что у него есть прямой телефон Ишаева, и он не стесняется им пользоваться. Если прийти на хабаровское Центральное кладбище, там на одном из самых почетных мест на центральной аллее занимают криминальные авторитеты.

Они помогли прийти ему к власти, все они погибли примерно в одно время – середина, конец девяностых, когда надо было избавляться от порочащих связей. Например, Виктор Клищ, был убит в день пятидесятилетия Виктора Ивановича. Такой своеобразный подарок.

Давайте посмотрим его окружение. Виктор Лопатюк, бывший генеральный директор ЗАО «Артель старателей «Амур», «золотой бог» Дальнего Востока». Он построил «Платинум Арену», больше чем за пятьдесят миллионов долларов. Как только понял, что ему может светить уголовное дело – уехал в Америку лечить сердце, там и остался.

Юрий Хризман, начальник ФГУП УСС «Дальспецстрой», человек который выполнял все крупные строительные контракты в Хабаровском крае, строил космодром «Восточный». Сейчас сидит, и это только самые известные, которые на слуху.

В оправдание можно сказать только одно - тогда время было такое, власть по-другому существовать не могла.

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