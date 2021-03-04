Сергей Фургал назвал «психологической пыткой» запрет на переписку с родными

Сергей Фургал по-прежнему лишен переписки, писем, телеграмм Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Последние новости о Сергее Фургале сообщили правозащитники. Напомним, что бывшему губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. Правозащитникам экс-чиновник пожаловался на «психологическую пытку» в СИЗО.

- Сергей Фургал по-прежнему лишен переписки, писем, телеграмм. Он говорит, что ему приносят постоянно бумагу, в которой написано, что послания изъяты следователем. Сергей Фургал сказал, что уже перестал подписывать эти уведомления. Он считает все происходящее с ним психологической пыткой, - рассказала Марина Литвинович, член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По ее словам, Сергея Фургала лишили даже продуктовых посылок. Недавно ему пробовали передать рис и гречку в пакетиках, чтобы заваривать в камере. Посылка до адресата не дошла. Правозащитники пытаются разобраться в ситуации.

Ранее коллега Литвинович сообщал, что арестованному экс-губернатору края не передали ни одного поздравления ни с днем рождения, ни с 23 февраля, ни даже с Новым годом. Сергей Фургал не получал и правительственных телеграмм. Одну такую направил лидер партии ЛДПР (в ней же состоял арестованный бывший чиновник) Владимир Жириновский в день рождения экс-губернатора Хабаровского края 12 февраля.

Следственный комитет ходатайствовал о продлении меры пресечения экс-чиновнику. Ведомство требовало оставить Сергея Фургала под арестом еще на три месяца - до 8 июня. Суд ходатайство удовлетворил.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции. Пока о дальнейшем движении уголовного дела Сергея Фургала новостей нет. Обвинительное заключение должно быть утверждено прокуратурой, затем материалы направляются в суд.