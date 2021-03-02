«Комсомолка» продолжает рассказывать об обстоятельствах уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края. Напомним, что бывшему чиновнику вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 2 марта известно, что Сергею Фургалу не доставили новогодних открыток, а СК просит продлить арестанту меру пресечения.Следственный комитет направил в суд ходатайство о продлении меры пресечения экс-главе Хабаровского края. Ведомство требует оставить Сергея Фургала под арестом еще на три месяца - до 8 июня. Пока дата рассмотрения не назначена. Вероятно, что бывший чиновник будет лично участвовать в заседании.Отметим, что Сергею Фургалу 3 февраля предъявлено обвинение в окончательной редакции. Пока о дальнейшем движении уголовного дела экс-губернатора региона новостей нет. Обвинительное заключение должно быть утверждено прокуратурой, затем материалы направляются в суд.В ожидании суда или смены меры пресечения бывший чиновник находится под арестом в СИЗО «Лефортово». За решеткой Сергея Фургала часто навещают члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК). После последнего визита правозащитники рассказали, что экс-губернатору Хабаровского края не передали поздравлений с минувшими праздниками.- Не пришло ни одной поздравительной телеграммы или письма ни на Новый год, ни на день рождения, ни на День защитника Отечества. Ему вообще не пришло ни одного актуального письма с Нового года, кроме шести открыток. Недавно выдали корреспонденцию за сентябрь и октябрь, - рассказал Алексей Мельников, член общественной наблюдательной комиссии.По его словам, Сергей Фургал не получал даже правительственных телеграмм. Одну такую направил лидер партии ЛДПР (в ней же состоял арестованный бывший чиновник) Владимир Жириновский в день рождения экс-губернатора Хабаровского края 12 февраля.Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.