Сергей Фургал: последние новости на 15 апреля 2021 года

На 15 апреля стало известно о состоянии экс-чиновника, заразившегося коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

«КП» публикует последние новости по делу Сергея Фургала. Напомним, что бывшему губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 15 апреля стало известно о состоянии экс-чиновника, заразившегося коронавирусом, и о новых досудебных соглашениях.

ЗДОРОВЬЕ

Ковид у Сергея Фургала диагностировали 6 апреля. Экс-губернатора изолировали и перевели из «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская тишина» с температурой 38 градусов. В учреждении нет аппарата, чтобы сделать компьютерную томографию, поэтому Сергея Фургала должны были вывезти на обследование в гражданскую поликлинику. Бывшего чиновника беспокоит состояние легких, так как в СИЗО у него нашли патологию.

Как передают общественники, Сергей Фургал чувствует себя хорошо, симптомов ковида у него нет. Бывшего главу Хабаровского края отправят обратно в «Лефортово» после того, как придет отрицательный анализ на коронавирус. Кстати, заразившийся адвокат экс-чиновника Сергей Гроза также сумел справиться с опасной инфекцией.

СЛЕДСТВИЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Пока Сергей Фургал лечится от коронавируса, досудебное соглашение заключил экс-гендиректор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов. Его обвиняют в попытке хищения порядка 500 миллионов рублей у предприятия. Сергей Кузнецов, по информации «Коммерсанта», признал вину, дал обличающие показания на «неизвестных ранее соучастников преступления» и вышел из СИЗО. Ранее на сделку со следствием пошел юрист Николай Шухов, который представлял интересы двух акционеров завода - бизнес-партнера Фургала Николая Мистрюкова и бывшей жены экс-губернатора Ларисы Стародубовой.

Следствие считает, что юрист фактически руководил заводом и на главном пункте сбора металлолома «Торэкс». В него свозили сырье 19 аффилированных с группой фирм-поставщиков. Как пишет издание, в конце 2019 года Николай Шухов создал преступную группу для хищения денег «Амурстали». План состоял в том, что ООО «Дальневосточный монолит» взяло в банке кредит для покупки у завода металлопроката оптом. Компания перечислила «Амурстали» всю сумму.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ

По версии следователей, глава «Монолита» вскоре расторг договор с предприятием и потребовал деньги обратно, обоснование - металлопрокат не соответствовал требованиям. «Амурсталь» вернула частнику 195 миллионов рублей. Оставшуюся часть «Монолит» взыскивал через Арбитражный суд Хабаровска. Тем временем преступная группа, как пишет «Ъ», создавала искусственную задолженность завода путем подделок накладных, счетов-фактур и других документов. Подельники, считают следователи, планировали с помощью вынесенного судебного решения добиться возврата средств «Монолиту», а после получения фирмой денег - распределить доход от махинации между всеми ее участниками.

В деле о хищениях на «Амурстали» также проходит главный бухгалтер предприятия Галина Олейникова. По заявлению СКР, она и еще пятеро соучастников пытались похитить около 305 тысяч рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность завода. Группа обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Завершить начатое не удалось - действия были пресечены правоохранителями.

Напомним, что 25 процентов ООО «Торэкс» принадлежат Ларисе Стародубовой, экс-супруге Сергея Фургала. Обыски на предприятии прошли в прошлом году. После задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера бывшего главы Хабаровского края - Николая Мистрюкова.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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