Сергей Фургал: последние новости на 8 апреля 2021 года

Сергея Фургала изолировали и поместили под присмотр врачей Фото: Правительство Хабаровского края

«Комсомолка» рассказывает последние новости о Сергее Фургале, который заразился коронавирусом в СИЗО. Напомним, что бывший губернатор Хабаровского края обвиняется в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. На 8 апреля известно, что экс-чиновника изолировали и госпитализировали с температурой тела выше 38 градусов.

Сергея Фургала изолировали и поместили под присмотр врачей на ближайшие две недели в больницу СИЗО «Матросская тишина». Его состояние медики оценивают как «удовлетворительное», однако пока делать какие-то выводы преждевременно - еще не пришли результаты анализов.

- Сергей Фургал переживал по поводу возможного заболевания коронавирусом еще осенью, потому что у него от ковида умер брат и нашлись проблемы с легкими. Он в зоне риска, есть повод для того, чтобы тревожиться, - сказала Ева Меркачева, член общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Правозащитница отметила, что Сергея Фургала могут перевезти в гражданскую больницу, если потребуется аппарат искусственной вентиляции легких.

Тем временем адвокаты пытаются изменить меру пресечения Сергею Фургалу на не связанную с содержанием под стражей. Также защитники настаивают на открытом суде с присяжными заседателями в Хабаровске.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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