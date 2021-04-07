Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО

Тест на ковид Сергей Фургал сдавал 6 апреля. Фото: ЛДПР

Последние новости о Сергее Фургале поступили из СИЗО «Лефортово». Напомним, что бывший губернатор Хабаровского края обвиняется в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов. На 7 апреля известно, что у экс-чиновника диагностировали коронавирус.

Тест на ковид Сергей Фургал сдавал 6 апреля, результат оказался положительным. Экс-губернатора изолировали на две недели, за ним будут присматривать врачи. Напомним, что у бывшего чиновника обнаружились проблемы с легкими - именно этот орган ковид поражает в первую очередь. Вместе с Фургалом коронавирус нашли и у его нового адвоката - Сергея Грозы. Защитника госпитализировали с пневмонией.

Из-за ковида адвокаты намерены подать ходатайство об изменении меры пресечения Сергею Фургалу на не связанную с содержанием под стражей. Иными словами, защитники хотят добиться, чтобы экс-губернатора освободили из СИЗО и отправили, что более вероятно, под домашний арест.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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