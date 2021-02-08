«Комсомолка» продолжает рассказывать о деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, что бывшему главе региона вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 8 февраля известно, что Сергею Фургалу разрешили сделать звонок в честь дня рождения, а сын арестанта продолжает свое расследование.КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ «АМУРСТАЛЬ»Сын арестованного экс-губернатора Антон Фургал опубликовал видео с интригующим названием: «Моему отцу пытаются вменить экономические преступления». В ролике он рассказывает о деле с хищением более 305 миллионов рублей в компании «Торэкс», которая владеет активами завода «Амурсталь».Напомним, следствие считает, что экс-главный бухгалтер предприятия Галина Алейникова и пятеро соучастников искусственно создали несуществующую кредиторскую задолженность предприятия. Затем группа обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Завершить начатое не удалось - действия банды пресекли правоохранители.Галине Алейниковой уже предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Приготовление к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере». Задержаны также пятеро соучастников экс-главбуха «Торэкс».Антон Фургал вдвигает другую версию. По его словам, ООО «Дальневосточный монолит» заключила договор с заводом о покупке готовой продукции. На эти цели компания взяла кредит в 500 миллионов рублей и перевела на счет «Торэкса». Однако после сделки по покупке доли акций Мистрюкова, директор ООО «Дальневосточный монолит» решил договоренности аннулировать и потребовал деньги обратно.- В феврале компании вернули 195 миллионов рублей. Для возврата оставшихся денег предприятие подало заявление в Арбитражный суд Хабаровска. Но на тот момент на заводе заявили, что сделка была притворная, деньги со счета ушли на закупку сырья, и обратились в правоохранительные органы. Со всех задержанных требуют дать показания против моего отца, - сказал Антон Фургал в своем видео.Напомним, что 25 процентов ООО «Торэкс» принадлежит Ларисе Стародубовой, экс-супруге Сергея Фургала. Обыски на предприятии прошли в прошлом году. После задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера бывшего главы Хабаровского края - Николая Мистрюкова.51 ГОДСергею Фургалу 12 февраля исполняется 51 год, в этот день ему разрешили позвонить родным. Также экс-губернатор Хабаровского края получил разрешение на свидание с сыном. Вероятно, к бывшему чиновнику приедет Антон Фургал. Однако пока в СИЗО действуют ограничения из-за коронавируса, встреча не состоится.- Со вторника Фургал начнет знакомиться с уголовным делом. Как только закончит, материалы будут переданы в прокуратуру. Если обвинительное заключение будет утверждено, дело направят в суд. Как только материалы окажутся у судьи, уже не будет запретов на переписку и на свидания, - сказала Ева Меркачева, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).Она также рассказала, что бывший глава региона знает о бензиновом кризисе в Хабаровске и очень переживает из-за сложившейся в крае ситуации.Тем временем активисты готовят Сергею Фургалу сюрприз. Они хотят отправить арестованному бывшему чиновнику по символическому 51 рублю в честь дня рождения.Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.