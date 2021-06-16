Кампания по выборам губернатора началась в Хабаровском крае

Кандидатам необходимо будет собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей Фото: Иван МАКЕЕВ

Гонка за кресло губернатора Хабаровского края официально начнется с 16 июня. С этого дня политические партии получают право выдвигать своих кандидатов. Избирательная комиссия готова принимать документы от желающих побороться за манящий пост.

Участвовать в губернаторской кампании могут только кандидаты, выдвинутые партиями. Самовыдвиженцам участвовать в гонке за пост главы региона не разрешается. О торжественных собраниях, на которых выберут своих кандидатов, уже заявили шесть партий.

- Кандидатам необходимо будет собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций. Предоставить претендент на участие в выборах главы региона может не более 183 «автографов», - рассказали в избирательной комиссии Хабаровского края.

Одновременно начался прием документов от кандидатов, которые хотят побороться за пост депутата Законодательной думы края по транспортному одномандатному округу №6. Напомним, что в 2021 году свои полномочия досрочно сложил народный избранник Петр Емельянов. На свободное кресло депутата уже заявился один кандидат.

Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.

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