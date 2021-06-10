Определена дата выборов губернатора Хабаровского края

Главу региона, а также депутата регионального парламента выберут 19 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Закдума Хабаровского края определила день проведения выборов главы региона. Голосование состоится в третье воскресенье сентября - 19 числа. На процедуру выборов губернатора и депутата регионального парламента выделят один день. Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы края, информация о кандидатах, выдвинутых партиями, появится позже.

Напомним, что необходимость в проведении досрочных выборов нового главы региона возникла в связи с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего главу региона задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.

Кроме того, эксперты уже дали оценку настроениям избирателей.