Три партии выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Хабаровского края

Жители региона выберут нового главу региона в сентябре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае официально началась губернаторская кампания. Жители региона выберут нового главу региона в сентябре. Голосовать предстоит за кандидатов от политических партий - самовыдвиженцы в гонке за губернаторское кресло участвовать не могут.

С кандидатами на пост губернатора края определились три политических объединения. Экологическая партия «Зеленые» выдвинула Микаеля Багдасарян, КПРФ - секретаря Петра Перевезенцева и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Владимира Парфенова.

- Выдвинутые кандидаты до 16 июля 2021 года должны представить документы о согласии баллотироваться на должность губернатора Хабаровского края, - сообщили в избирательной комиссии региона.

Напомним, что кандидатам необходимо будет собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.