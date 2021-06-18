Три партии выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Хабаровского края

Жители региона выберут нового главу региона в сентябре
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае официально началась губернаторская кампания. Жители региона выберут нового главу региона в сентябре. Голосовать предстоит за кандидатов от политических партий - самовыдвиженцы в гонке за губернаторское кресло участвовать не могут.
С кандидатами на пост губернатора края определились три политических объединения. Экологическая партия «Зеленые» выдвинула Микаеля Багдасарян, КПРФ - секретаря Петра Перевезенцева и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Владимира Парфенова.
- Выдвинутые кандидаты до 16 июля 2021 года должны представить документы о согласии баллотироваться на должность губернатора Хабаровского края, - сообщили в избирательной комиссии региона.
Напомним, что кандидатам необходимо будет собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.
Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.
Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.