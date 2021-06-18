Владимир Путин поддержал Михаила Дегтярева на грядущих выборах главы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Встреча президента России и врио губернатора Хабаровского края прошла по видеосвязи. Политики подвели промежуточные итоги работы Михаила Дегтярева, поговорили о взаимодействии в развитии региона и планах на грядущие выборы главы региона.

О ГЛАВНОМ

- Знаю, что у вас впереди предвыборная кампания, которой вы еще не занимались. Но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам, а вы сегодня имеете к этому прямое отношение. Исхожу из того, что вы довольны результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам, и хочу пожелать вам успехов, - сказал Владимир Путин.

Также глава государства обратил внимание врио на «больные» места края, такие как энергосистемы. Так, в Хабаровском крае изношенность тепловых сетей составила 50%, а в области энергоснабжения - 60%. Михаил Дегтярев в свою очередь рапортовал, что в крае снизилась безработица, и попросил дополнительно выделить региону 1,5 миллиарда рублей на благоустройство дворовых территорий Хабаровска.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ?

На грядущие выборы своих кандидатов на пост губернатора выдвинули уже три партии. Региональное отделение российской экологической партии «Зеленые» заявило кандидатуру Микаеля Альбертовича Багдасарян. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Владимира Анатольевича Парфенова. А краевое отделение КПРФ на выборах представит глава отделения Петр Перевезенцев.

В Хабаровском крае выборы пройдут 19 сентября 2021 года.

Напомним, что необходимость в проведении досрочных выборов нового главы региона возникла в связи с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего главу региона задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Кампания по выборам губернатора началась в Хабаровском крае

С кандидатами теперь придется определиться партиям (подробнее)

Михаил Дегтярев быстро решил проблему с речным транспортом

Благодаря субсидии краевого правительства летняя навигация начнется вовремя (подробнее)

«Меньше негатива, больше веры в будущее» - эксперты о настроениях жителей Хабаровского края перед выборами

По их словам, в сентябре получит поддержку тот кандидат, который сможет выстроить правильную кампанию по отношению к избирателям (подробнее)

Определена дата выборов губернатора Хабаровского края

Главу края, а также депутата регионального парламента выберут 19 сентября (подробнее)

Что сделал Михаил Дегтярев за два месяца на посту главы Хабаровского края?

Мы собрали наиболее значимые достижения врио губернатора региона (подробнее)

Михаил Дегтярев готовит революцию в строительной сфере ДФО

Одно из предложений по улучшению жилищных условий - проект «Дом дальневосточника» (подробнее)