Что сделал Михаил Дегтярев за два месяца на посту главы Хабаровского края?

Михаил Дегтярев два месяца на посту врио губернатора Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Два месяца прошло с того момента, когда согласно указу президента России Владимира Путина Михаил Дегтярев принял на себя полномочия губернатора Хабаровского края. Новому главе региона пришлось нелегко: приняли его совсем неласково. Однако, несмотря на все нападки и скепсис, Михаил Дегтярев не утратил воли к победе и занялся тем, для чего был назначен - наведением порядка в регионе.

Итак, чем же обогатил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровский край? В первую очередь Михаил Дегтярев выдвинул целый ряд законодательных инициатив. Начнем с тех, что уже получили одобрение у краевых парламентариев.

СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

В начале сентября в ходе прямой линии Михаил Дегтярев анонсировал проект снижения транспортного налога на территории Хабаровского края.

- Транспортный налог будет или ниже, или сопоставим с Приморским краем, и выйдет нам это в 226 миллионов, - рассказал тогда врио губернатора. - Законопроект я внесу на обсуждение, надеюсь, депутаты меня поддержат. В следующем году, полагаю, исчисления будут по новым правилам. Будем снижать, будем конкурировать с Приморским краем.

И действительно, уже 7 сентября законодательную инициативу Дегтярева обсудили в краевой думе, и вскоре соответствующий закон был принят. С 1 января 2021 года для целого ряда автомобилистов транспортный налог будет снижен. Изменения коснулись владельцев автомашин старше трех и десяти лет, которые составляют до 96% личного легкового транспорта хабаровчан.

Для многодетных семей, имеющих автомобиль мощностью до 200 л/с, ставка транспортного налога снижается вдвое. При этом владельцам водного и автомототранспорта мощнее 250 л/с придется платить немного больше, чем прежде.

СОЦПОДДЕРЖКА

Институт социальной поддержки населения не может находиться в статичном состоянии. Ситуация в Хабаровском крае такова, что меры социальной поддержки пользуются, что называется, повышенным спросом. В такой ситуации сверхважным становится вопрос об их доступности. Это отлично понял врио главы региона. На прошлой неделе он обратился к краевому министерству социальной защиты с призывом сделать более дружелюбной систему предоставления социальных преференций: убрать административные барьеры, уменьшить количество справок, необходимых для предоставления льгот.

- Судя по обращениям, далеко не все семьи знают о том, что им положено. Рекомендую органам исполнительной власти наладить обратную связь. Нужно помогать людям и знать их проблемы. Необходимо сделать систему социальной поддержки более дружелюбной, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

ЗАКОНЫ И НЕ ТОЛЬКО

Одними законодательными инициативами врио губернатора не ограничился. Программа льготных перелетов, выплаты в 100 тысяч рублей для выпускников школ, набравших 95 и больше баллов на ЕГЭ, решение вопроса с бесплатным горячим питанием для школьников младших классов, обеспечение региона доступной рыбой, расселение аварийного фонда, дороги, создание новых рабочих мест - вот далеко не полный перечень вопросов, находящихся в ведении врио губернатора.

Впереди у Михаила Дегтярева еще целый год до следующих выборов губернатора, однако уже сейчас можно сделать некоторые выводы о его деятельности. И выводы эти - в его пользу.