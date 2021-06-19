Михаил Дегтярев примет участие в выборах губернатора Хабаровского края

Врио губернатора стал пятым кандидатом на пост Фото: Правительство Хабаровского края

ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Хабаровского края. Им стал действующий глава региона Михаил Дегтярев. Врио губернатора стал пятым кандидатом на пост.

На встрече с президентом РФ Михаил Дегтярев заявил, что готов продолжить работу на посту главы региона при поддержке жителей края. Владимир Путин пожелал врио губернатора удачи и поддержал его кандидатуру.

С кандидатами на пост губернатора края определились четыре политических объединения. Экологическая партия «Зеленые» выдвинула Микаеля Багдасарян, КПРФ - секретаря Петра Перевезенцева и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Владимира Парфенова. Кандидатом от «Справедливой России - Патриоты - За правду» стала телеведущая Марина Ким.

Напомним, что кандидатам необходимо будет собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.