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Общество19 июня 2021 9:29

Михаил Дегтярев примет участие в выборах губернатора Хабаровского края

Ранее кандидатуру нынешнего главы региона поддержал Владимир Путин
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Врио губернатора стал пятым кандидатом на пост

Врио губернатора стал пятым кандидатом на пост

Фото: Правительство Хабаровского края

ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Хабаровского края. Им стал действующий глава региона Михаил Дегтярев. Врио губернатора стал пятым кандидатом на пост.

На встрече с президентом РФ Михаил Дегтярев заявил, что готов продолжить работу на посту главы региона при поддержке жителей края. Владимир Путин пожелал врио губернатора удачи и поддержал его кандидатуру.

С кандидатами на пост губернатора края определились четыре политических объединения. Экологическая партия «Зеленые» выдвинула Микаеля Багдасарян, КПРФ - секретаря Петра Перевезенцева и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Владимира Парфенова. Кандидатом от «Справедливой России - Патриоты - За правду» стала телеведущая Марина Ким.

Напомним, что кандидатам необходимо будет собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.