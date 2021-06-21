Шестым кандидатом на пост губернатора Хабаровского края стал журналист

Журналиста выдвинула партия «Новые люди» Фото: Иван Макеев

Стало известно имя шестого кандидата на пост губернатора Хабаровского края. Им стал главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов, сообщает ТАСС.

Журналиста выдвинула партия «Новые люди». Ему предстоит собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

С кандидатами на пост губернатора края определились четыре политических объединения. Экологическая партия «Зеленые» выдвинула Микаеля Багдасарян, КПРФ - секретаря Петра Перевезенцева и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Владимира Парфенова. Кандидатом от «Справедливой России - Патриоты - За правду» стала телеведущая Марина Ким. В гонку за кресло главы региона вступил Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Напомним, что кандидатам необходимо будет собрать в муниципалитетах не менее 175 достоверных подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

Выборы губернатора Хабаровского края и довыборы в местный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

Необходимость досрочно выбирать главу региона возникла после ареста прежнего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.