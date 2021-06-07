Стала известна предполагаемая дата досрочных выборов губернатора Хабаровского края

Окончательное решение по дате голосования еще не принято Фото: Иван МАКЕЕВ

Закдума края предложила дату проведения досрочных выборов главы региона. Днем голосования депутаты хотят назначить воскресенье, 19 сентября. Окончательное решение еще не принято.

Досрочные выборы губернатора региона пройдут после отставки прежнего главы края Сергея Фургала. Напомним, что экс-чиновника задержали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. 20 июля 2020 года президент РФ подписал указ об отстранении Сергея Фургала от должности в связи с утратой доверия. Сейчас бывший губернатор находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Врио главы Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев. Ранее он был депутатом госдумы от партии ЛДПР.

Также 19 сентября планируется провести дополнительные выборы депутата закдумы края. Это связано с досрочным прекращением полномочий Петра Емельянова. Депутат покинул парламент в январе 2021 года по собственному желанию.

- Окончательное решение по дате выборов губернатора и довыборов депутата парламентарии примут на внеочередном заседании 10 июня, - отметили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.