«Моя рабочая неделя началась под гул экскаватора…» - Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев рассказал слушателям радио "КП" о том, что он успел сделать за прошедшую неделю. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Здравствуйте, дорогие хабаровчане, слушатели радио «Комсомольская правда». Хочу поделиться с вами самыми яркими и важными событиями прошедшей недели.

Она началась под рабочий гул экскаватора - снесен первый аварийный барак на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Пионером стал двухэтажный дом номер 83. Его жильцов в начале этого года переселили в благоустроенные квартиры. Аварийные деревянные дома - это старая проблема нашего города. Люди годами ждали ее решения. В ближайшие месяцы мы расселим еще 12 домов на этом проспекте. Оставшиеся строения расселим до конца следующего года. И нужно понимать, что мы разделяем отселения и снос. Для нас главное - чтобы люди получили комфортное жилье. Снос мы организуем до 2023 года. И как только это сделаем, совместно с администрацией города приступим к проектированию благоустройства территории: отремонтируем и реконструируем сам проспект.

Самая, наверное, острая проблема, которая волнует жителей всего края, - это доступные квадратные метры. Мы поступательно движемся вперед в плане наращивания темпов жилищного строительства. Сформированы новые площадки под застройку. Мы пригласили на рынок новых игроков. Поддерживаем и старых. И это дает результаты. Темпы строительства жилья в крае увеличились более чем в два раза. Развитие жилищного строительства подтягивает за собой социальную инфраструктуру. Это строительство новых школ и детских садов. Это - задача на ближайшую перспективу.

Еще на прошлой неделе состоялся большой разговор в прямом эфире со всеми жителями Хабаровского края. Третий за год. Очень ценю такие возможности: они позволяют сверить с вами и уточнить управленческие решения. Работаем, как говорится, без посредников. Например, в случае с необходимостью снизить возрастной ценз для получения социальных выплат на жилье сиротам. Решение принято, законопроект я внесу в краевую думу в ближайшие дни. Иногда такой разговор с людьми помогает мне понять - где мы недорабатываем. Как в случае с программой благоустройства в Комсомольске-на-Амуре. О ней людям почему-то забыли рассказать. Хотя деньги выделили. 78 дворов в этом году в Комсомольске мы приведем в порядок. Или другой пример - приняли важное решение по защите поселка Тумнин, где появится пожарная часть.

Я знаю, что на горячую линию поступило порядка полутора тысяч обращений. Я благодарен всем авторам вопросов за активность и неравнодушие. Несмотря на то, что получилось ответить всего на 30 вопросов, уверяю, мы вас слышим. Конечно, не все удается решить в короткие сроки. Но - поверьте - правительство Хабаровского края работает на максимальных оборотах. Все мы зафиксировали, будем исполнять. Все вопросы, на которые не успел ответить, перенаправил ответственным лицам. Чиновники не раз от меня получали сигналы о необходимости дружелюбия, чуткого отношения ко всем проблемам людей. За нерешенные вопросы и различного рода проволочки всех ждет персональная ответственность. Я жду докладов от всех ответственных по исполнению поручений и обязательно поделюсь с вами результатами.

Еще из важного на прошлой неделе. Вместе с помощником президента России Максимом Орешкиным и гендиректором Почты России Максимом Акимовым мы побывали в одном из крупнейших логистических почтовых центров. Он в тестовом режиме запущен в Хабаровске. Строился он целый год. На полную мощность заработает в конце этого года и станет крупнейшим логистическим объектом на Дальнем Востоке за всю историю. Мы со своей стороны сделали все, чтобы этот терминал был запущен в срок. Чтобы он был подключен ко всем сетям вовремя. Здесь будут работать хабаровчане. Создается более 700 рабочих мест. Это важно для людей и полезно для развития экономики региона.

В конце недели вручил премии имени Николая Ивановича Гродекова выпускникам школ Хабаровского края. Мы вручаем их второй раз. Учредили в августе прошлого года. В этом году премии получили 225 лучших детей. Мы начали поддерживать ребят, которые получают 100 баллов за ЕГЭ или 95 и более. Сделали эту программу ежегодной и плановой. Я уверен, что все смогут поступить в те вузы, в которые запланировали - и в нашем крае, и в других регионах России. А мы сделаем все, чтобы после обучения они нашли работу у себя в Хабаровском крае по душе. И когда мы говорим, что нам есть кем гордиться - то это в первую очередь нашей талантливой молодежью.

В завершение, дорогие жители Хабаровского края, как всегда, хочу пожелать вам здоровья. Берегите себя и своих близких.

Ваш Михаил Дегтярев.