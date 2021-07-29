«Можно ехать в снежки играть»: метель накрыла Магаданскую область в июле

Снег выпал в гористой местности на севере суровой Колымы Фото: Скриншот с видео

Пока полстраны мучается от аномальной жары и мечтает о прохладе, жители Колымы достают теплые куртки. На севере региона прошел снег, а температуры стремительно приближаются к нулю градусов. На календаре тем временем 29 июля.

Снег выпал в гористой местности на севере суровой Колымы. Метель попала на видео, которое снял дальнобойщик и поделился им в соцсетях. На кадрах с перевала «Дедушкина лысина» на трассе «Колыма» видны заснеженные машины, на траве и дороге - белая шапка.

- Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все, колымский Новый год начался, - говорит автор видео.

Кадрам удивляются жители большей части России: «Мы на Алтае от жары умирали, а надо было на Колыму ехать!», - пишут пользователи в соцсетях. Однако для местных снег - повод расстроиться, ведь в Магаданской области очень короткое лето, а это значит, что скоро с теплыми деньками придется попрощаться.

А виной всему антициклон, к которому в тыл зашел заток холода. Из-за этого понизились температуры и выпали осадки, местами в виде дождя и снега. Подобное явление происходит последние несколько лет, что, кстати, мешает сельскому хозяйству региона.

- Снег в июле-августе - не совсем нормальная, но и не аномальная ситуация для Магаданской области. Такое происходит периодически, холод продолжает действовать на наш регион. Минимальные ночные температуры уже снизились в среднем до +3+5 градусов, а дневные - до +12 градусов, - рассказали «КП» в Колымском управлении по гидрометеорологии.

На 30 июля синоптики прогнозируют заморозки до -4 градусов, но уже на западе Колымы.

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