«А как у вас погодка?»: сильный снегопад прошел в середине июня в Магаданской области

«Лето отменяется, расходимся».

В то время как Хабаровский край мучается от духоты, а в Приморье побит температурный максимум, на Колыме выпал снег. И это правда, а не происки пользователей соцсетей. Над областью проходит циклон, который и «порадовал» магаданцев. Соцсети облетели видео и фотографии с буйством стихии.

ПРИВЕТ, ЛЕТО

По всей стране лето набирает обороты, но не на Колыме. Здесь 17 июня выпал первый летний снег. Да-да, в Магаданской области существует такое понятие. Снег покрыл зеленые деревья и траву белой шапкой, в то время как пару дней назад в регионе стояла теплая погода, а днем было до +26 градусов.

- Сижу, радуюсь дождю и тому, что снег с макушек гор уйдет. Но не тут-то было, - написала пользовательница соцсетей.

- Вот это да, а на Алтае жара!

- А я говорила, что Колыма - это чудная планета.

- Май перезимовали, пора и июнь.

- Лето отменяется, расходимся.

Резко переодеться из шорт в пуховики были вынуждены жители Магадана, села Палатка, обитатели Коркодонского хребта и поселков Талая и Оротукан. Там выпало максимальное количество осадков и зафиксировано падение температур. Так, в Магадане выпало 23 миллиметра осадков, в Палатке - 16, а на Коркодоне - 12.

- А как у вас погодка? - задорно спрашивает у подписчиков автор видео со снегопадом.

Оказалось, что такая ситуация для всей территории Колымы - не нормальная, но и не удивительная. Страшнее было только в прошлом году, когда в июле в регионе произошли заморозки, и градом побило всю картошку, которая, впрочем, смогла дожить до конца сезона.

НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО

Необычное для многих жителей России явление оказалось вполне типичным для жителей Колымы. А во всем виноват проклятый циклон, который атаковал побережье Охотского моря и юг центральных районов Магаданской области.

- Из-за оттока холодного воздуха с севера появление циклона у нас сопровождается понижением температур. Все это привело к выпадению смешанных осадков в виде дождя и мокрого снега, - рассказала Юлия Рауцепт, ведущий синоптик ФГБУ «Колымское УГМС».

В июне месячная норма осадков составляет 47 миллиметров. Поэтому рекорд в июньский снег 2021 года не был побит. Однако температурные скачки уже успели побеспокоить колымчан.

- Буквально 9 июня были зафиксированы скачки между ночной и дневной температурами. Так, ночью в некоторых населенных пунктах региона могло быть -2 градуса, а днем +26. Но для июня подобная обстановка скорее норма, чем исключение, - добавила специалист.

В ближайшие дни на территории области продолжатся заморозки, и продолжится похолодание. Пока подобная погода не вызывает опасений у сельскохозяйственных направлений. Однако если заморозки придут в область в июле, есть риск потери урожая.

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