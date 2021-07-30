«Боль и проблемы жителей Хабаровского края дошли до самого верха»: эксперт оценил итоги визита Михаила Мишустина в Комсомольск

Глава российского правительства решил поддержать начинания Михаила Дегтярева Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Хабаровский край постепенно выбирается из стагнации и встает на рельсы развития. Позитивные изменения в крае находят отклик у федеральных властей, пример тому недавний визит премьера Михаила Мишустина в Комсомольск. Глава российского правительства решил поддержать начинания Михаила Дегтярева и по своей инициативе выделил региону 2 миллиарда рублей из казны страны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРЕДИТЫ

Запрос на изменение в конкретных сферах жителей Хабаровского края глава региона изучил во время многочисленных личных встреч, прямых эфиров и прямых линий. Поэтому Михаил Дегтярев сразу же озвучил направления, которые получат дополнительное финансирование.

- Запланированы обновление медицинского оборудования краевых стационаров и автопарка скорой медицинской помощи. Средства пойдут и на благоустройство дворов, на детские и спортивные площадки – это, чего хотят и ждут хабаровчане, комсомольчане и жители всего края. Также мы запланировали покупку новых пожарных машин. Обновление парка назрело, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Регион ждал, пока на федеральном уровне будет принята нормативная база по инфраструктурным кредитам. Теперь край сможет воплотить в жизнь крупные проекты. Среди них: тепломагистраль в Хабаровске за 4,5 миллиарда рублей и автомобильная развязка Шелеста-Воронежская-Большая.

- По инициативе главы государства мы эти новые инструменты развития регионов ввели – инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации. Они помогут решать очень большое количество проблем, которые накопились. Современное территориальное планирование и логистика нормальная – это то, чего ждут люди, - отметил Михаил Мишустин.

ПРЕДПРИЯТИЯМ - ПОДДЕРЖКА

Во время визита премьер побывал на строительстве детского больничного комплекса, который возводился в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска. Из-за ошибок в проектно-сметной документации объект подорожал на 3 миллиарда, а в 2019 года работы остановились. Михаил Мишустин пообещал выделить необходимые деньги на достройку больницы, а возведение здания поручил взять под личный контроль Михаила Дегтярева.

Также глава кабмина посетил важнейшие предприятия региона – авиационный и судостроительный заводы. По итогам визита стало известно, что на первом будут выпускать новый истребитель Checkmate, а второе – получит федеральную поддержку, в том числе – финансовую.

- Хотел бы вас также поблагодарить за ту работу, которую вы ведете по наведению порядка после паводков. Вчера мы проводили совещание по ВКС со всей страной. Здесь очень важно сделать все необходимое для людей, чем вы и занимаетесь, - подчеркнул председатель Правительства РФ.

НАС СЛЫШАТ И СЛУШАЮТ

Визит Михаила Мишустина в Комсомольск – не что иное, как поворот первых лиц государства на Хабаровский край, - считают эксперты. Это значит, что местных жителей слышат в Кремле и ищут пути решения назревших проблем.

- Боль и проблемы жителей края дошли до самого верха и на них обратили внимание. Визиты столь высокопоставленных лиц в наш регион говорят о компетенции Михаила Дегтярева. Если он может пригласить в Хабаровский край министра и показать ему проблему – это значит, что у него есть связи и возможности привлекать инвестиции и помогать людям, - считает Андрей Никонов, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Общественной палаты города Хабаровска.

По его словам, приезд главы Правительства РФ, визиты федеральных министров и глав российских ведомств ускоряют решение проблем Хабаровского края. Михаилу Дегтяреву благодаря своим связям удалось добиться того, чтобы о регионе говорили на самом высоком уровне.